Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

- Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi Gümüşhane'de 2 gündür devam eden müsabakalar tamamlandı Tüneller şehri Gümüşhane'de dün başlayan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası bugün yapılan 67 kilometrelik yol yarışıyla tamamlandı.

- Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gümüşhane'de 2 gündür devam eden müsabakalar tamamlandı

GÜMÜŞHANE - Tüneller şehri Gümüşhane'de dün başlayan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası bugün yapılan 67 kilometrelik yol yarışıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Yıldız A, Yıldız B Yıldız Bayan, Genç Bayan, Büyük bayan kategorilerinde 3-4 Ekim tarihleri arasında koronavirüs kurallarına uygun şekilde Gümüşhane'de yapıldı.

Dün yapılan 'zamana karşı' etabının ardından bugün ise 67 kilometrelik 'yol yarışı' etabı 22 ilden 60 kulübe bağlı 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Fatih parkı önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerleyen yüzlerce bisikletli Gümüşhane-Trabzon karayolunu takip ederek tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana dağı yamaçlarına kadar onlarca tüneli geçerek tekrar geri döndü.

Büyük Bayan kategorisinde 67 kilometrelik parkuru kat eden sporcular ortalama saate 36,75 kilometrelik hıza ulaşırken bu kategoride birinciliği 1 saat 49 dakika 33 saniye ile Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübünden Azize Bekar, ikinciliği 1 saat 49 dakika 27 saniye ile Bisan Bisiklet Spor Kulübünden Keziban Koyun, üçüncülüğü ise 1 saat 55 dakika 11 saniye ile Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübünden Çağla Şengör Danacıoğlu elde etti.

Yıldız A kategorisinde ise sporcular 67 kilometrelik parkurda ortalama 39,01 kilometre hız yaptı. Yarışma sonucunda birinciliği Çatalhüyük kulübünden Ramazan Yılmaz, ikinciliği Mersin Gençlik ve Spor Kulübünden Ali Turalar, üçüncülüğü Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden Davut Duman elde etti.

Yıldız B erkekler kategorisinde Pamukkale Gençlik Spor Kulübünden Sait Mirza Erken, Genç Bayanlar kategorisinde İzmir Gençlik Kulübünden Beste Hepkaradeniz, Yıldız Bayanlar kategorisinde ise Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübünden Rabiye Aliosman birinci oldu.

Şampiyonaya katılan takımlardan Yıldız B kategorisinde Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç Bayanlarda Mosso Ege Pedal, Yıldız Bayan kategorisinde Gaziantep Belediye Spor kulüpleri birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren sporcu ve kulüplere madalya ve kupaları Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir kentte bulunmanın sevinci içinde olduğunu belirterek, Covid-19 önlemleri alınarak sporcuların heyecanla yarıştığını söyledi.

"Gümüşhane'de bir de dağ bisikleti şampiyonası yapmayı planlıyoruz"

Sporcuların şampiyonanın son gününde Zigana dağının güzel manzarasında 67 kilometrelik parkuru kat ettiklerini ifade eden Küçükbakırcı, "Burada faaliyetlerimiz yönünden eksik kalmışız. Gümüşhane'de bir de dağ bisikleti şampiyonası yapmayı planlıyoruz. Dün zamana karşı yarışan sporcularımız bugün ise yol yarışıyla şampiyonayı tamamladı. Kazanan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

"En iyi şekilde 9 ay boyunca çalıştık ve başardık"

Müsabakalarda birinci olan geçen yılın Türkiye şampiyonu Ramazan Yılmaz, "9 ay süren bu çalışmamızın ardından Covid-19 yüzünden son ana kadar yarışlara gelemiyorduk. Dün de şampiyon olmuştum bugün de şampiyon olmayı başardım. Parkur çok güzeldi. Yokuşları da vardı. En iyi şekilde 9 ay boyunca çalıştık ve başardık. Eğer bu yarışı alamasaydım çok üzülürdüm. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Müsabakayı çok sayıda tüneli geçerek tamamlayan sporcular uzun parkuru tamamlamanın verdiği yorgunlukla kaldırımlara uzanarak dinlenirken, yarış başlangıcında bir sokak köpeğinin sporcuların yanından ayrılmaması ve başlangıçta onları takip etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu         
22:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi         
21:14
Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı         
20:41
Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı         
20:01
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 22:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei