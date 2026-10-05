Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı - Son Dakika
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Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

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Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı
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Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 16. kez kapılarını açtı. Bu yıl “Romanların ve Hatıratların İzinde” temasıyla düzenlenen fuarda 515 yayınevi yer alırken, 1.065 etkinlik ve söyleşi gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın onur konuğu olduğu fuar, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda yazarı kitapseverlerle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı’nın bugün ulaştığı noktayı değerlendirerek, “Kocaeli Kitap Fuarı’nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama hayalimiz çok daha ileriye gideceği yönünde. Kitap Fuarımız daha da büyüyecek” dedi.

KOCAELİ’DE AĞAÇLAR YİNE KİTAP AÇTI

Türkiye’de ağaçların kitap açtığı tek kent olan Kocaeli, bu yıl da fuarı aynı gelenekle karşıladı. İşe ve okula gitmek üzere evlerinden çıkan Kocaelililer, ağaç dallarına asılmış binlerce kitapla karşılaştı. Kitaplar sabahın erken saatlerinde alana akın eden yüzlerce vatandaş tarafından kısa sürede toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ndaki etkinliğe vatandaşlarla birlikte katıldı.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

EDEBİYAT, MÜZİK, SİNEMA VE GÖRSEL ANLATIM AYNI SAHNEDE

Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen özel programla açıldı. “İnsan Hatırlar” temasıyla düzenlenen programda edebiyat, müzik, sinema ve görsel anlatım aynı sahnede buluştu. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, kendisine eşlik eden sanatçılar ve Yetkin Dikinciler’in anlatımıyla farklı coğrafyalardan insan hikâyelerini sahneye taşıdı.

BÜYÜKAKIN: “KİTAP FUARIMIZ DAHA DA BÜYÜYECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Kocaeli Kitap Fuarı’nı bu kadar değerli yapan okuyucunun ve kitapseverlerin ilgisi. Eskilerin bir sözü var ‘Marifet iltifata tabiidir’ diye. İnsanlar buraya ilgi gösterdiği için burası güzel oluyor. İnsanlar önemli bulduğu için Kocaeli Kitap Fuarı önemli oluyor. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama benim hayalim çok daha ileriye gideceği yönünde. Yapılan her başarılı etkinlikten sonra daha da başarılısını arzu ediyoruz. Bir şehirde 16 yılda böylesine rağbet oluşturmak oldukça zordur ama çok daha büyüğü de mümkündür ve olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum.”

“KOCAELİ KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ OLMA YOLUNDA”

Başkan Büyükakın ayrıca şunları belirtti: “Biz sporda da, kültürde de sanatta da standart koyan, standartları belirleyen ya da standartlarda çok iyi performans gösteren şehirler arasına girmek gibi bir ufukla hareket ediyoruz. Kocaeli aynı zamanda bir kültür, sanat şehri olma yolunda hızla ilerlemeye başladı. Bizler daha çok çalışarak kültürde de sanatta da Kocaeli ismini sıkça andırmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN YAZARLAR KOCAELİ’DE

Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyanın önemli isimlerini kitapseverlerle buluşturan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl Tarihçi Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda ismi ağırlıyor. Uluslararası kimliğe sahip fuarın yabancı konukları arasında ise Roger Crowley ve John Perkins’in yanı sıra Soyoung Park, Paola Peretti, Silvana Paternostro ve Amina Seçeroviç yer alıyor. Kocaeli Kitap Fuarı’nın konuğu olan İngiliz tarih yazarı Roger Crowley, fuara ilişkin, “Böyle bir kitap fuarına daha önce rastlamadım. Kişisel olarak söylemeliyim ki Kocaeli Kitap Fuarı’nın atmosferinden çok etkilendim. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” değerlendirmesinde bulundu.

7 EKİM’DE GAZZE İÇİN ÖZEL ETKİNLİK

Kocaeli’nin Filistin’in haklı davasındaki duruşu ve duyarlılığı bu yılki fuarda da kendini ortaya koyacak. 7 Ekim Gazze saldırısının yıl dönümünde fuarın konukları arasında yer alan Nour Alhila, Samir Atiye ile Peren Birsaygılı Mut, 7 Ekim Gazze Özel Etkinliği kapsamında bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ve soykırım fiillerini delilleriyle ortaya koyan Kanıt belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

KİTAP MÜZAYEDESİ YAPILACAK

Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl kitap ve edebiyat buluşmalarının yanı sıra sahaf kültürünün özel örneklerine de ev sahipliği yapacak. İki ayrı seans halinde gerçekleştirilecek “Değerli Eserler Müzayedesi” ile farklı dönemlere ait 100’e yakın kitap, mecmua, harita ve geçmişe ait belge sahiplerini arayacak. Seçkide Türk edebiyatının önemli eserlerinin yanı sıra tarih, sanat, düşünce ve kültür alanlarından yayınlar da yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir BelediyesiKocaeliTürkiyeSon Dakika

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