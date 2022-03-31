"Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş - Son Dakika
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"Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş

31.03.2022 18:11

Ankara'da arkadaşlarının şaka amacıyla tuvalete ittiği iki lise öğrencisinin intihar ettiği ileri sürüldü. Ses getiren olayla ilgili, gençlerden E.K.'nın babası Kenan K. konuştu. Acılı baba, "Oğlumuz intihar ettiği sırada evde kimse yoktu, annesiyle biz bahçedeydik. Ne olduysa okulda olmuş. Bu olayda kim suçluysa suçu ortaya çıksın" ifadesine yer verdi.

Ankara'da iki lise öğrencisinden birinin kendisini asması, diğerinin ise kendisinisilahla vurmasıyla sonuçlanan şaka olayının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gençlerden E.K.'nın babası Kenan K. olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lisede 'tuvalet şakasından' sonra intihar eden gencin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş

"RESMİNİZİ ÇEKTİM" DİYEREK ŞAKA YAPMAK İSTEDİ

Buna göre Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla "Resminizi çektim" diyerek şaka yapmak istedi. Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., avcı olan babasının av tüfeğiyle intihar etti.

Lisede 'tuvalet şakasından' sonra intihar eden gencin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş

EVDE İNTİHAR ETTİ

E.K.'nın intiharının ardından cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na girerek kendisini astı. Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.'yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede R.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Lisede 'tuvalet şakasından' sonra intihar eden gencin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş

BABASI KONUŞTU: NE OLDUYSA OKULDA OLMUŞ

İntihar eden gençlerden E.K.'nın babası Kenan K. da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Okulda neler yaşandığını az çok bildiklerini söyleyen Kenan K., "Okuldan bir telefon geldi bana. 'Oğlunuz bir olaya karıştı, karakola gelmeniz lazım' dediler. Karakola gittim. Daha karakola girmeden başka bir numaradan aradılar. 'Ben polisim, oğlunun telefonu bizde, git oğlunu al gel' dedi. 'Nerede' dedim, 'Sen bulup geleceksin' dediler. Ben de 'Okuldan çıktıysa eve gelmiştir' dedim. Eve geldim ve bu manzara ile karşılaştım. Oğlum intihar etmiş. Kimse yoktu o anda evde, annesiyle biz bahçedeydik. Ne olduysa okulda olmuş. Bu olayda kim suçluysa suçu ortaya çıksın. Diğer intihar eden gencin de ailesinin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Onunla da arkadaşlarmış" ifadelerini kullandı.

Lisede 'tuvalet şakasından' sonra intihar eden gencin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
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Kızlar tuvaleti şakası kanlı bitti: İki öğrenci intihar etti, biri de kayıp! Kızlar tuvaleti şakası kanlı bitti: İki öğrenci intihar etti, biri de kayıp! Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa

İntihar, Polatlı, Ankara, Lise, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tuvalet şakası' sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş - Son Dakika
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