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UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!

36 dakika önce

Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger takımını ağırladı.

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Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 galip geldi. Grubun diğer mücadelesinde Roma, Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.


K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, evinde Portekiz'in Braga ekibine 2-1 mağlup oldu. Braga'ya galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Ricardo Horta ve 80. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Siyah-beyazlıların golü, 71. dakikada Umut Nayir'den geldi. Gruptaki diğer maçta ise Wolverhampton, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.


Sonuçlar


UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:


A Grubu:


Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2


G Grubu:


Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 1-1


Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda): 2-0


H Grubu:


Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya): 0-1


CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1


I Grubu:


Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya): 2-2


Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna): 1-1


J Grubu:


Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1


Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0


K Grubu:


Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere): 1-2


Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz): 1-2


L Grubu:


Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere): 0-1


AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan): 6-0

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:59 
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