UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 53 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Süper Lig'den Gençlerbirliği ile TFF 1 . Lig'den Adana Demirspor Altınordu A.Ş. ve Keçiörengücü ile TFF 2. Lig'den GMG Kırklarelispor , Hacettepe Spor, Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK ve Yılport Samsunspor , kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 9 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 53 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı."