Ufuk Özkan'ın Donör Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ufuk Özkan'ın Donör Arayışı Devam Ediyor

Ufuk Özkan\'ın Donör Arayışı Devam Ediyor
27.01.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaciğer yetmezliği yaşayan Ufuk Özkan için uygun donör aranıyor. 15 yıl önce hastaları ziyaret etti.

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavisinde uygun donörün bulunması için süreç devam ederken ünlü oyuncunun 2011 yılında Antalya'da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü'nde donör bekleyen hastaları ziyaretine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. 15 yıl önceki ziyaretinde açıklama yapan Özkan, Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel bulduğunu belirterek, "Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" dedi.

2023 yılı Temmuz ayında Ufuk Özkan, siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurdu. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan ünlü oyuncunun genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildi. Özkan'ın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alınırken Özkan, donör arayışı konusunda bilgilendirildi. 10 Ocak günü tekrardan rahatsızlanarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özkan için canlı donör bulunması için sürecin aciliyetle devam ettiği öğrenildi. Bu süreçte 3 donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenirken henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmedi, yasal süreçler tamamlanmadığı belirtildi.

Ufuk Özkan, 15 yıl önce organ nakli olanları ziyaret etmiş

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan 2011 yılında Antalya'ya gelerek Antalya Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Bölümü'ndeki hastaları ziyaret etti. Burada nakil olan ve olacak hastaları ile vakit geçiren Özkan, hastalara moral verdi. Ziyaretinin gerçekleştirmesindeki en büyük etkenin böbrek nakli olan yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok'un isteği üzerine olduğunu belirten Ufuk Özkan, sadece televizyon da insanları güldürmenin dışında burada bire bir umutlu ve güçlü insanların yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Özkan, "Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Hep konuşurduk hastaları ziyaret edelim diye. Buraya nasip oldu. Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel buluyorum. Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" dedi.

Ayrıca Özkan bu ziyaretinde babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Karaciğer Yetmezliği, Organ Nakli, Organ Nakli, Ufuk Özkan, Antalya, Ünlüler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ufuk Özkan'ın Donör Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:34:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ufuk Özkan'ın Donör Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.