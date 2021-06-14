Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Rusya- Ukrayna krizini yeni bir safhaya taşıyacak bir gelişme yaşandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletmişti.
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