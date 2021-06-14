Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Rusya- Ukrayna krizini yeni bir safhaya taşıyacak bir gelişme yaşandı.

Metin Öztürk: Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz, biz olsak olsak Atatürkçü oluruz

Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor

Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte

Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık