"CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör iş birlikleri ile ilgili söyledikleri tam bir yalandır" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılan projeler hakkındaki sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör iş birlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri tam bir yalandır" açıklamasını yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kamu-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirdiği projelerde müteahhitlere fazladan ek süre tanıdığı ve bunun rant için yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun gerçeği çarpıttığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya kültür tarihine geçmiş sözlerden biridir: 'Gerçeğin yarısı, tam yalandır.' Bu nedenle CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör iş birlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri tam bir yalandır. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür. Gerçeğin tamamı şöyledir: Gerçeğin yarısı 1/Kılıçdaroğlu'nun ifadesi: 'Gebze-Orhangazi-İzmir (Osmangazi Köprüsü dahil), sözleşme tarihi 15.03.2013; 22 yıl 4 aylık süre içinde köprüyü teslim edecek. Buna 834 gün ek süre veriyorlar.' Gerçeğin tamamı 1: Gebze- Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) işinde -İlave Bornova Viyadüğü, Umurbey- Ovaakça Varyantı, Bursa-Susurluk Varyantı yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 57 gün işletme süresi verilerek, 15 yıl 4 ay olan işletme süresi 15 yıl 5 ay 26 gün olarak revize edilmiştir. Gerçeğin yarısı 2/Kılıçdaroğlu'nun ifadesi: 'Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri-Paşaköy kesimi (3. Boğaz Köprüsü dahil) 10 yıl 2 ay 20 gün bunun da sözleşme süresi. 536 gün ek süre veriyorlar.' Gerçeğin tamamı 2: Mahmutbey-Odayeri arası 2x3 yerine 2x4 şerit olarak yapılması, Hüseyinli-Kömürlük, Mecidiye ve Çekmeköy-Şile bağlantı yollarının yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 929 gün işletme süresi verilerek 7 yıl 8 ay 20 gün olan işletme süresi 11 yıl 4 ay 8 gün olarak revize edilmiştir. Gerçeğin yarısı 3/Kılıçdaroğlu'nun ifadesi: 'Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri kesimi 7 yıl 9 ay 12 gün sonra teslim edilecek; 2222 gün ek süre veriyorlar.' Gerçeğin tamamı 3: Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri) kesimi işinde güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 3 adet toplam 10 bin 950 m uzunluğunda dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verilerek 4 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresi 9 yıl 5 ay 17 gün olarak revize edilmiştir. Gerçeğin yarısı 4/Kılıçdaroğlu'nun ifadesi: 'Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy-Akyazı kesimi sözleşmeye göre teslim süresi 6 yıl 9 ay 12 gün. 2222 gün buna da ek süre veriyorlar.' Gerçeğin tamamı 4: Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy-Akyazı) kesimi işinde güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 5 adet toplam 18 bin 700 m uzunluğunda dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verilerek, 3 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresi 8 yıl 5 ay 17 gün olarak revize edilmiştir. Gerçeğin yarısı 5/Kılıçdaroğlu'nun ifadesi: 'Ankara Niğde Otoyolu'na 1397 gün ek süre.' Gerçeğin tamamı 5: Ankara-Niğde Otoyolu işinde Ankara-Ahiboz arası (30 km) 2x3 yerine 2x4 yapılması, ilave K0 ve Karagedik Kavşakları ile Temelli-Ahiboz bağlantı yolu yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1901 gün işletme süresi verilerek 8 yıl 10 ay 17 gün olan işletme süresi 14 yıl 1 ay 1 gün olarak revize edilmiştir."

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)