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Uluslararası zeytinyağı yarışması Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika

Uluslararası zeytinyağı yarışması Balıkesir'de yapıldı

20.06.2021 12:14
Uluslararası zeytinyağı yarışması Balıkesir'de yapıldı, System.String[]

Balıkesir, Türkiye'nin ilk uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Anatolian IOOC'ye ev sahipliği yaptı.

Balıkesir, Türkiye'nin ilk uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Anatolian IOOC'ye ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden 267 natürel sızma zeytinyağının yarıştığı etkinlikte, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yerli ve yabancı zeytinyağı tadımcıları tarafından yapılan kör tadımda 9 ülkeden 24 tadım profesyoneli yarışmada görev yaptı. Yarışma jürisinde İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Çin, Japonya, İsrail, Tunus ve Türkiye'den de uzmanlar yer aldı.

Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, aralarında dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışmasının kurucusu ve eğitmen İtalyan Antonio Giuseppe Lauro ile Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin (IOC) duyusal analiz laboratuvarında görevli M.Angels Calvo Fandos'un da yer aldığı 24 oleolog (zeytinyağı tadımcısı) jüri üyeliği yaptı. Nova Vera Organik, Türkiye'nin en iyi natürel sızma zeytinyağı seçildi.

"ULUSLARARASI JÜRİ ÜYELERİNE DESTEKLERİ İÇİN MİNNETTARIM"

Yarışma Kurucu ve Yöneticisi, Gıda Yüksek Mühendisi Birsen Can Pehlivan, "İlk yılımız olmasına rağmen Türkiye'de bu yarışmaya katılım sağlayan İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Çin, Libya, Arjantin, İsrail, KKTC, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden kaliteli zeytinyağı üreticilerine çok teşekkür ederim. Bu pandemi koşullarında büyük riskleri göze alıp Türkiye'ye gelen uluslararası jüri üyelerine destekleri için minnettarım" dedi.

Yarışma Direktörü olarak görev yapan dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışmasının kurucusu, panel lideri ve eğitmen İtalyan oleolog Antonio Giuseppe Lauro ise şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile oluşan büyük zorluklardan yılmadan yarışmayı düzenleyen Anatolian IOOC ekibini tebrik ederek başlamak istiyorum. Kesinlikle kolay olmayan bu organizasyonu en iyi şekilde tamamladılar. Bu yarışma ile Anatolian IOOC 'sıvı altın' zeytinyağının dünya çapındaki değerlendirme organizasyonlarında gurur verici ve sağlam bir yer edinmiş oldu. Eminiz ki 2. Anatolian IOOC, 2022'de çok daha büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Tarihleri not edin, büyük sürprizler yolda".

ALAN: ÖDÜL, 5 YILLIK ÖZENLİ ÇALIŞMAMIZIN SONUCU

Nova Vera'nın kurucus Bahar Alan ise "Geçtiğimiz yıl EVOO World Ranking-Zeytinyağı Dünya Kalite Sıralamasında 6'ncı olarak Dünya'nın En İyi 10 Zeytinyağı Üreticisi arasına seçilen ilk Türk üretici olmuştuk. Bu yıl, İspanya, İtalya, Yunanistan, Japonya'dan sonra ülkemiz topraklarının yarışması Anatolian IOOC 'de de 'Ülkenin En İyisi' seçildiğimiz için çok mutluyuz. Yarışmayı düzenleyen Birsen Hanım, ülkemizin zeytinyağlarının yurt dışındaki hak ettiği noktaya ulaşması ve zeytinyağı üreticilerinin doğru üretim teknikleri konusunda eğitilmesi için sektörümüze çok önemli katkılarda bulunuyor.  Ödülü 'Organik' zeytinyağımızla almak, 5 yıllık özenli çalışmamızın meyvesi olduğu için bizim için ayrıca çok değerli. Zehirsiz tarım, gelecek nesillerin sağlığının yanı sıra, ekolojik denge ve sürdürülebilirlik için de çok önemli. Bunu sadece birkaç çiftçinin uygulaması maalesef yeterli değil, çevredeki arazilerin de benzer uygulamalar yapması ve üreticilerimizin bu konuda bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Bu kapsamda zehirsiz tarımı çiftçilerimize yaygınlaştırabilmek adına organik tarım yapmak isteyen ancak bu konuda bilgi sahibi olmayan bahçe sahipleri ile iş birliği yaparak, bakım hizmetini sunacağımız 'Sözleşmeli Çiftçilik' modelini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

YARIŞMANIN DETAYLARI

EVOO Worldranking, yarışmalara 3 ile 10 arasında değişen katsayı puanları veriyor. Anatolian IOOC'nin 7 puan ile dahil olduğu bu organizasyonda, üretici ve markalar tıpkı futboldaki Şampiyonlar Ligi gibi, katıldıkları yarışmalardan topladıkları puanlarla Dünya Zeytinyağı Kalite Liginde üst sıralara çıkmak için mücadele ediyor. Türk zeytinyağı üreticilerinin son iki yılda bu sıralamada elde ettiği başarılar, markalı zeytinyağı ihracatı konusunda önemli katkı yaratıyor.


Uluslararası zeytinyağı yarışması Balıkesir'de yapıldı
Uluslararası zeytinyağı yarışması Balıkesir'de yapıldı
Uluslararası zeytinyağı yarışması Balıkesir'de yapıldı

Zeytinyağı, Balıkesir, İspanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası zeytinyağı yarışması Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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