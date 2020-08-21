Ümit Milli Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Millilerde kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 4 Eylül 2020 Cuma günü Andorra U21 Milli Takımı ile İstanbul 'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Ağustos Salı günü saat 12.00'de İstanbul'da toplanacak.

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Andorra ile karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:47

Kaynak: İHA

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