Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale - Son Dakika
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Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale
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İstanbul Valiliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje, çocukları suç ağlarına düşmeden önce koruma altına almayı amaçlıyor. Pilot ilçe seçilen Ümraniye’de risk altındaki çocukları suçtan korumayı hedefleyen Erken Müdahale ve Onarıcı Adalet Modeli’nde ilk adım atıldı.

İstanbul Valiliği oluruyla, adli süreçte yer alan çocukları suça sürükleyen risk faktörlerine yönelik geliştirilen model kapsamındaki ilk bilgilendirme toplantısı Ümraniye Kaymakamlığı’nda gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ev sahipliğinde yürütülen toplantıyı Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş koordine etti.

KURUMLAR ÜMRANİYE'DE ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARADA

Toplantıya; Ümraniye Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Müftülük ve ASHM temsilcilerinin yanı sıra Mahalle muhtarları katıldı. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Gencer idaresinde başlayan toplantıda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, Ümraniye Muhtarlar Derneği Güler Temiz ile Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak da toplantıda yer alan isimler arasındaydı.

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

HEDEF SUÇ GERÇEKLEŞMEDEN RİSKİ GÖRMEK

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İstanbul TTO) öncülüğünde yürütülen projenin saha koordinatörlüğünü üstlenen Taner Akkuş, çocukların suça sürüklenmeden önce maruz kaldığı risklerin tespit edilmesinin önemine dikkat çekti. Akkuş, kurumlar arası güçlü koordinasyonun erken müdahalenin temel taşı olduğunun altını çizdi.

Pilot bölge olarak seçilen Ümraniye’de, çocuğun sosyal çevresi, eğitim durumu ve maruz kalabileceği riskler bütüncül bir bakışla değerlendirilecek. Amaç, suç işlendikten sonra devreye giren klasik yöntemler yerine, riski kaynağında durduran önleyici bir sistem kurmak.

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KARAR SİSTEMİ

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri, İstanbul TTO tarafından geliştirilecek yapay zekâ destekli karar destek sistemi. Bu sistem sayesinde çocukların suça sürüklenme ya da yeniden suç işleme riski analiz edilerek, ilgili kurumlara erken uyarı sağlanması hedefleniyor.

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

CEZADAN ÖNCE ONARIM: ONARICI ADALET YAKLAŞIMI

Modelin bir diğer temel unsuru olan onarıcı adalet anlayışı, cezalandırmayı öne çıkarmak yerine çocuğun ihtiyaçlarını, ailesini ve sosyal çevresini merkeze alıyor. Eğitim ve spor faaliyetleri de çocukların topluma yeniden kazandırılmasında önemli araçlar olarak kullanılacak.

Ümraniye’deki ilk bilgilendirme toplantısıyla birlikte proje resmen sahaya indi. Sistemin nihai hedefi net: çocuk suça sürüklenmeden riski görmek, doğru müdahaleyi zamanında yapmak ve çocuğu yeniden topluma kazandırmak.

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

İstanbul Üniversitesi, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Ümraniye, Güncel, Gündem, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale - Son Dakika

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