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UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR - Son Dakika

UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR

16.09.2021 13:23

? Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdiği projeyle UNESCO'nun 17 kültürel mirasında foto safari turları başlıyor.

? Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdiği projeyle UNESCO'nun 17 kültürel mirasında foto safari turları başlıyor. Safariye, ana unsurları görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları katılabilecek. Amatör ve profesyonel fotoğrafların yarışacağı projede, birinci, ikinci ve üçüncülere para ödülü verilecek. İlk safari 22 Eylül'de Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) bir araya gelerek, UNESCO Touristica Photo Safari sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Projenin detayları İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Projeyle, sektörde yeni çalışmaların yapılması ve kültür turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor. 22 Eylül'de Kapadokya'dan başlayacak projenin 2022 Mayıs'ta İstanbul'da sona ermesi planlanıyor.

YILDIZ: KÜLTÜREL MİRAS ZENGİNİ BİR ÜLKEYİZ

Türkiye'de UNESCO unsurlarının tanıtımında çeşitli çalışmalar yürüten Türkiye Tanıtma Platformu Başkanı Fikret Yıldız, Türkiye'nin UNESCO kültürel mirasları açısından çok zengin bir ülke olduğu konusuna dikkat çekerek, 'UNESCO kapsamında 19 ana unsurumuz, 94 adet de aday unsurumuz var. Ayrıca adaylığa hazırlanan yüzlerce daha unsurumuz var. UNESCO ana unsura geçecek kültürel değerlerimizin sayısı giderek artacağı için kültürel turizmde önemli bir ülke olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Kültür turları ve eko turizmin ülkemizde daha fazla öne çıkması gerekiyor. Çünkü ülkemiz kültürel miras değerlerinin zenginliği bakımından bunu hak etmekte. Kültür turizminde hedef kitleyi yönlendirebilirsek ülkemizde turizm gelirlerini hak ettiği yerlere ulaştırabiliriz' dedi.

BİZE BÜYÜK BİR ARŞİV KAZANDIRACAK

Çalışmanın 8 ay süreceğini söyleyen Yıldız, 'UNESCO'daki eserlerimizin yoğunlaşması ülke turizmine, ülkemize gelen ziyaretçi sayısına buna bağlı olarak da milli gelirimize çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu bilinçle hareket ederken tanıtımda özellikle UNESCO unsurlarımızı her zaman lokomotif olarak kullanmayı hedefliyoruz. O nedenle foto safari projemiz çok önemlidir. 17 ana unsurumuzun bulunduğu şehirlerde gerçekleşecek ve 8 ay sürecek bu çalışma, ülkemizin tanıtımına katkı sağladığı gibi hem bize hem de bakanlığımıza çok büyük bir arşiv kazandıracaktır' diye konuştu.

PROJENİN GELENEKSEL HALE GELMESİ HEDEFLENİYOR

Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman'ın toplantıda verdiği bilgilere göre; projede bu yıl Türkiye'nin UNESCO dünya kültürel mirasları fotoğraflanacak. 17 ana unsurda gerçekleşecek safariye, ana unsurları görmek isteyen herkes ve tüm fotoğraf tutkunları katılabiliyor. Her unsurda amatör ve profesyonellerden fotoğrafçıların fotoğrafları yarışacak ve birinci, ikinci ve üçüncülere para ödülü verilecek. Safarinin seçici kurul üyeleri ise Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli fotoğraf sanatçılarından oluşuyor. Pandemi etkisinin azalmasıyla önümüzdeki yıllarda projenin hem uluslararası boyuta taşınması hem de her yıl Türkiye'nin her yerine yayılan UNESCO ana ve aday unsurların da eklenerek geleneksel olması amaçlanıyor.

YARIŞMAYA CEP TELEFONUYLA DA KATILIM OLACAK

Bu yıl safariye Türk, Rus ve Ukraynalı fotoğrafçıların katılacağını aktaran Karaduman, 'Önümüzdeki yıl safariye, her ülkeden fotoğrafçılar dahil olabilecek. Aslında Türkiye'de 19 asıl unsur var, bir tanesi Malatya Aslantepe, daha geçen ay olduğu için safariye dahil edemedik. Sivas'ta ise restorasyon devam ettiği için proje kapsamında değil. Ama önümüzdeki sene hem asıl hem de aday unsurlarımız projeye dahil edilecek. Yarışmaya cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle katılabilirsiniz. Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşturduğumuz bir seçici kurulumuz bulunuyor. Hatta Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu da projemizde yer alıyor. Her tur için ayrı oylama olacak. Oylama neticesinde birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin liralık para ödülümüz var. İstanbul'da tamamlanacak safarinin sonunda ise birincilerin birincisi seçilecek, o kişiye de 20 bin liralık para ödülü verilecek' ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR TÜRKİYE'NİN TANITIMINDA KULLANILACAK

Turlarda çekilen fotoğrafların, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve TGA'nın yurt dışı tanıtımlarında kullanılacağına dikkat çeken Karaduman, 'Ayrıca Türkiye'nin farklı illerindeki AVM'lerde dereceye giren fotoğraflar için sergiler düzenleyeceğiz. Projenin internet sitesinde de sanal sergi oluşturacağız. Pandemi nedeniyle bu yıl Avrupalı fotoğraf sanatçılarını davet edemedik, önümüzdeki sene kapsamı genişleteceğiz. 10 yıllık bir proje olarak planlıyoruz. Çerçevemiz UNESCO mirası olacak' dedi.

AÇIK HAVADA OLACAK TURLARA 80 KİŞİ KATILABİLECEK

Bütün turların açık havada, 70-80 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyen Karaduman, 'Gittiğimiz ile göre günleri değişecek. Kapadokya 4 gün, Xanthos 2 gün sürecek. Gittiğimiz yerlerde UNESCO miraslarının fotoğraflarını çekeceğiz. Bulunduğu alanında verdiği kültürel değerler de çekilecek. Bunlar yarışmada oylamaya tabi tutulacak. 8 ayda bin 500 katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de foto safari turizmi algısını daha da geliştirerek Türk turizmine katkıda bulunmaya çalışacağız' diye konuştu.

TONBUL: KÜLTÜR TURLARI SON DÖNEMDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Projenin ana sponsoru olan Touristica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ise 'Türk tatilcilere, güvenli ve sağlıklı bir tatil için yurt içinde tatil yapmaya davet ediyoruz. Tatil konsepti arasında, kültür turları da son dönemde yükselişe geçti. Tatilseverlerin zihinlerinde oluşan endişeleri gidermek için personel ve müşterilerimizin sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlamak bizim ilk önceliğimiz. Geliştirdiğimiz kapsamlı sağlık protokollerini misafirlerimizin güvenliğini ve içlerinin rahat etmesini sağlamak için eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Zaten kültür turizmi açık havada gerçekleşen en sağlıklı turizm çeşidi' dedi.

TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRLERİNİN YÜZDE 25'İ KÜLTÜR TURİZMİNDEN OLMALI

Pandemi sebebiyle iç turizmin ve kültür turizminin hareketlenmesi gerektiğine dikkat çeken Tonbul, 'Son 10 yıldır kültür turizminde önemli bir canlılık görülüyor. Bizim gibi firmaların hazırlayacağı hizmet paketlerinde mutlaka kültür turizmi programları yer almalı ve bu şekilde kültür turizmine destek vermeliyiz. Biz bunu ilk başlatan ve halen sürdüren firmayız. Şu anda genel turizm gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturan kültür turizminin yüzde 25'lere çıkmasını hedeflemeliyiz' diye konuştu.

YILIN 12 AYI TURİZM İSTİHDAMLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR

Kültür turizminin önemine dikkat çeken Tonbul, 'Yaz döneminde turizmcilerin nispeten nefes aldığını ama kışın ölü sezonda kültür turizmine yönelirsek turizm sektörü dinamizmini korur. Kış sezonunda da turizm ve turizmden beslenen diğer sektörler de faaliyetlerine devam ederken, yılın 12 ayı turizm istihdamları sürdürülebilir. İnsanlar, yurt dışı seyahat yerine ülkemizdeki kendi değerlerimizi ziyaret etmek üzere yurdumuzun değişik şehirlerine gitmeyi tercih etmeleri kültür turizmini dinamik tutmaktadır. Pandemi sonrası iç pazarda olduğu kadar dış pazardaki başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerdeki hedef kitleyi kültür turizmine yönlendirmeliyiz. Proje bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Safariye profesyonel ve amatör herkesi, başta mirasımıza sahip çıkmak için katılması gerektiğini düşünüyorum. Zamanı olan, ülkesindeki değerleri keşfetmek isteyen herkesi davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Projenin seçici kurul üyeleri arasında olan isimler şöyle:

'Faruk Akbaş (Fotoğraf Sanatçısı, Gezgin, Yazar), Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı, İçerik Üretici), Prof. Oktay Çolak (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen), Ömer Serkan Bakır (Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Erkan Tabakoğlu (Fotoğraf Sanatçısı), Ali Murat Coruk (Fotoğraf Sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürü), Serdar Karaduman (Art Director).'

PHOTO SAFARİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ ŞEHİRLER VE UNSURLAR

22 Eylül'de Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'dan başlayacak safarinin gerçekleşeceği iller ve unsurlar şöyle:

'Bursa ve Cumalıkızık, Safranbolu (Karabük), Xanthos- Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul.'

Detaylı bilgiye photosafari.howturkey.com internet adresinden ulaşılabilir.

UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR
UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR
UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR
UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR
UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR
UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR
UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR
UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR

Togo Cumhuriyeti, Kültür Turizmi, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UNESCO'NUN 17 KÜLTÜREL MİRASINDA FOTO SAFARİ BAŞLIYOR - Son Dakika


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