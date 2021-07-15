Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses (69) ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya (26) arasındaki aşk, tam gaz devam ediyor. Tatlıses, bir süre hasret kaldığı sevgilisine yeniden kavuştu. Sevgilisi de kavuşma anlarını, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak paylaştı.
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya, Bodrum'a giderken de poz vermişti. Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfieyi sosyal medya hesabında paylaştı. Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketlemişti.
Daha önce 4 kez dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Gülçin Karakaya'ya da evlenme teklif ettiği ve Karakaya'nın bu teklifi kabul etmesinin ardından ikilinin aile arasında dünyaevine girdiği iddia edilmişti.
Ancak evlilik iddialarıyla ilgili İbo Show'da açıklamalarda bulunan Tatlıses, iddialarının doğru olmadığını, Gülçin Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını söyledi. Tatlıses, Karakaya ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu da sözlerine eklemişti.
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