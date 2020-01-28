Vakıflar Genel Müdürlüğü depremde zarar gören eserleri onaracak - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar tamamen kesildikten sonra vakıf eserlerini acilen onarıma alacak.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy, beraberindeki heyetle deprem bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret eden Ersoy, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede zarar gören eserleri inceleyen Ersoy, "Yaraların sarılması için Genel Müdürlük olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmek üzere ilk günden itibaren alanda çalışmalarımıza başladık. Bölgeye İstanbul Eyüp İmarethanesinden gıda temini sağlıyoruz. Artçı sarsıntıların tamamen kesilmesinin ardından zarar gören vakıf eserlerimizi acilen onaracağız." ifadelerini kullandı.

Ersoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve AFAD yetkilileri ile görüştüklerini belirterek, koordinasyon ve iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.