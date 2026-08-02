Vali Gökmen Çiçek anında devreye girdi: 40 yıldır çay ocağında yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya kavuştu

Kayseri’de uzun yıllardır Doğu Garajı’ndaki çay ocağında yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Niyazi Vural’ın durumu, sosyal medyada ve basında gündem olmasının ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatıyla çözüme kavuşturuldu. Vali Çiçek’in anında devreye girmesiyle harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 81 yaşındaki Niyazi amcayı ikna ederek sıcak bir bakım merkezine yerleştirdi.

Doğu Garajı'nda yaklaşık 40 yıldır işlettiği çay ocağında yatarak yaşam mücadelesi veren 81 yaşındaki Niyazi Vural'ın yürek burkan durumu, kamuoyunda geniş yer buldu. Durumun medyaya yansımasının ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konuya duyarsız kalmadı ve anında talimat vererek devletin şefkat elinin uzatılmasını sağladı.

VALİ ÇİÇEK'İN TALİMATIYLA SÜREÇ YENİDEN BAŞLATILDI

Vali Gökmen Çiçek’in talimatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın takibiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan açıklamada, Niyazi Vural'ın kurum tarafından uzun süredir takip edildiği, geçmişte yapılan huzurevi ve bakım merkezi tekliflerini her defasında reddettiği belirtildi.

Ancak yaklaşık bir ay önce alınan sağlık kurulu raporunda "kısmi bağımlı" olarak değerlendirilmesi ve Vali Gökmen Çiçek’in bizzat devreye girmesiyle birlikte, yaşlı adam için ikna süreci yeniden başlatıldı.

40 YILLIK YALNIZLIK DEVLETİN ŞEFKATİYLE SON BULDU

Sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen görüşmede, 81 yaşındaki Niyazi Vural’ın 40 yıl önce eşini kaybettiği, 2007 yılından bu yana belediyeden kiraladığı çay ocağında yaşayarak yaşamını sürdürdüğü ve ilerleyen yaşı, şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle artık günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığı tespit edildi. Öz oğluyla yapılan görüşmede de oğlunun kendi sağlık sorunları nedeniyle babasına bakmakta zorlandığı öğrenildi.

KOMŞULARI VE EKİPLER EL ELE VERDİ, İKNA EDİLDİ

İlk etapta bakım merkezine gitmek istemeyen Niyazi Vural, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin sabırlı ikna çalışmaları, komşularının desteği ve Vali Çiçek’in sürece olan hassasiyeti sayesinde ikna oldu. Oğlunun da onayı alınarak Kayseri’deki korumalı bir bakım merkezine yerleştirilen 81 yaşındaki Vural, uzun yıllar sonra ilk kez sıcak ve konforlu bir yuvaya kavuştu.

İl Müdürlüğü, vatandaşın sağlık durumuna uygun olarak tüm bakım işlemlerinin eksiksiz başladığını ve takip altında kalmaya devam edeceğini bildirdi.