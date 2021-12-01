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ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR - Son Dakika

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR

01.12.2021 15:19

ŞANLIURFA'da düzensiz göçle mücadele kapsamında, bölge valileri ile emniyet ve jandarma komutanlarının katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

ŞANLIURFA'da düzensiz göçle mücadele kapsamında, bölge valileri ile emniyet ve jandarma komutanlarının katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Vali Abdullah Erin, 'Düzensiz göç hem ulusal hem de uluslararası güvenliği ciddi şekilde etkileyen, kontrol edilmemesi durumunda ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına zarar veren, kamu düzenini ve asayişi bozan ciddi bir sorundur.' dedi.

Düzensiz Göçle Mücadele Valilikler 2. Koordine Toplantısı, bölge İllerin valileri, İl Emniyet Müdürleri ve Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla Şanlıurfa'da yapıldı. Bir otelin toplantı salonunda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Şanlıurfa, Malatya, Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak İlleri Valileri, Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları ve Göç İdaresi Müdürleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, göçmen sayıları incelendiğinde 2019 yılının kritik bir yıl olduğunu, düzensiz göç sayılarının en üst seviyede 2019 yılında gerçekleştiğini belirterek, düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantılarının da 2019 yılında başladığını hatırlattı.

SINIR GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Düzensiz göçle mücadelede, sınır güvenliği ve iller arası koordinasyon önemine değinen Vali Erin, yapılan toplantılarla kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı işlemesinin temin edilerek, düzensiz göçün önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Düzensiz göçün, Türkiye başta olmak üzere istikrar artışı içerisinde olan ülkelerde büyük bir sorun olduğunu kaydeden Vali Erin, 'Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ekonomik ve sosyal açıdan istikrarlı bir ülke olması, komşu ülkelerdeki savaş, baskı ve ekonomik sıkıntılardan dolayı cazibe merkezi olma konumunu koruyan durumdadır. Düzensiz göç hem ulusal hem de uluslararası güvenliği ciddi şekilde etkileyen, kontrol edilmemesi durumunda ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına zarar veren, kamu düzenini ve asayişi bozan ciddi bir sorundur.' dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDELER

Düzensiz göçün bir diğer yönünün de, terör ve terör örgütleriyle olan bağlantı olduğuna dikkat çeken Vali Erin, düzensiz göçe aracılık eden ve bu işi organize edenlerin terör örgütleriyle ciddi anlamda bağlantıları olduğunu ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'ye yönelik düzensiz göçün başında Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler geldiğini ifade eden Vali Erin, bu göç hareketinde Türkiye'de yaşamak isteyenler kadar Avrupa'ya çıkmak isteyenlerin transit hareketlerinin de söz konusu olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da yaşayan 500 bin kadar Suriyelinin ekonomik ve sosyal hayat, yerel hizmetler, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin yürütülmesine olan etkilerini ve alınan tedbirleri değerlendiren Vali Erin, yapılan çalışmalar sonucu yüzbinlerce Suriyelinin il genelinde sorunsuz şekilde misafir edildiğini belirtti.

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Ramazan Keskin'in sunumu ve bölge valilerinin değerlendirmeleri ile devam eden toplantı, sonuç raporunun yazılmasıyla sona erdi.Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye'nin 81 İlinin 12 bölge halinde katıldığı koordinasyon toplantılarında elde edilen veriler ve değerlendirmeler rapor haline getirilerek İçişleri Bakanlığı'na sunularak, düzensiz göçle mücadelede alınacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amaçlandığı kaydedildi.

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR

Şanlıurfa, Jandarma, Türkiye, GÖÇ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DÜZENSİZ GÖÇ GÜVENLİĞİ BOZUYOR - Son Dakika
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