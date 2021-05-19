Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı - Son Dakika

Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı

19.05.2021 11:19
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı, System.String[]

VAN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

VAN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Lütfi Boyalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, karum amirleri ve sporcu öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile son buldu.  Van'daki 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, akşam meşaleli yürüyüş düzenlenecek.


Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Tören, Mayıs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

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