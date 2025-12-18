Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı - Son Dakika
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

18.12.2025 09:59  Güncelleme: 11:21
Bitlis'te dondurucu soğuğa rağmen Perseid meteor yağmuru Van Gölü'nün karanlık koyları ve Nemrut Kalderası eteklerinde görüntülendi. Doç. Dr. Cihan Önen, ışık kirliliğinden uzak bölgelerde gökyüzüyle doğanın buluştuğu etkileyici kareler kaydetti.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, dondurucu soğukta Van Gölü'nün karanlık koyları ve Nemrut Kalderası eteklerinde Perseid meteor yağmurunu görüntüledi.

Her yıl Türkiye'nin birçok ilinden gelen fotoğrafçılar tarafından görüntülenen Perseid meteor yağmuru, bu yıl da görüntülendi. BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, dün akşam ışıklardan uzak olan Tatvan ilçesindeki Van Gölü'nün karanlık koyları ile Nemrut Kalderası eteklerinde, dondurucu soğuğa rağmen meteor yağmurunu fotoğrafladı.

"14 ARALIK'TAN BERİ HEYECANLA İZLİYORUZ"

Bölgede doğa ve uzay gözlemciliği yapan Doç. Dr. Önen, "Yılın son gökyüzü şovunu kaçırmamak için dondurucu havaya rağmen gözümüzü ve ekipmanlarımızı gökyüzüne çevirdik. Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kaybolmakta. Bitlis'in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor. Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor. Meteor yağmuru 14 Aralık dolaylarında zirve yaptı. Bugünlerde etkisi biraz azaldı. 14 Aralık'tan beri heyecanla izliyoruz" dedi.

İşte o anlardan kareler;

Bitlis'te, Perseid meteor yağmuru görüntülendi
Kaynak: DHA

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    10 gün sonrada zam yağmuru yağacak 4 1 Yanıtla
