Vatandaşlar yağışa rağmen TEKNOFEST 2023'e akın etti - Son Dakika
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Vatandaşlar yağışa rağmen TEKNOFEST 2023'e akın etti

27.04.2023 17:53

Vatandaşlar yağışa rağmen TEKNOFEST 2023'e akın etti Vatandaşlar insanız hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen binlerce kişi, yağmura rağmen Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Vatandaşlar yağışa rağmen TEKNOFEST 2023'e akın etti

Vatandaşlar insanız hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen binlerce kişi, yağmura rağmen Atatürk Havalimanı'na akın etti. Vatandaşlar insansız hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi yağmura rağmen Atatürk Havalimanı'na akın etti. Cezeri, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 117 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor. Festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer alıyor. TEKNOFEST 2023 yarışmalarına rekor sayıda başvuru olurken, festivalde insansız hava araçları da dahil hava araçları gösteriler sergileyecek.

"Bütün halkımızın gelip görmesini istiyoruz"

Vatandaşları TEKNOFEST'e davet eden Rıfat Baltacı, "Geldik gördük. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bağımsız bir Türkiye için milli gururumuz olan Hürkuş'umuzdan tutun da Kızılelma'mıza kadar, bunları bütün halkımızın gelip görmesini istiyoruz" dedi.

İsmail Efe Tüzün Bakan ise, "Ülkede böyle teknolojik gelişmelerin olmasını görmek gurur verici olmaya başladı. Ülkede insanları, özelikle gençleri teknolojiye yönlendirecek şeyleri görmek gurur verici" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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