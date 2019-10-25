Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

13.00 Atlasglobal Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek)

18.30 Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

Yarın:

15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)

16.00 Eczacıbaşı VitrA- Beşiktaş (Eczacıbaşı)

17.30 Türk Hava Yolları- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta- İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

27 Ekim Pazar:

14.00 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto- Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)

16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arhavi Voleybol (Cengiz Göllü)

17.00 Ziraat Bankası- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)