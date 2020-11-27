Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 18'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

13.00 PTT- Beşiktaş (Başkent)

29 Kasım Pazar:

13.00 Karayolları- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)

15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

Not: Eczacıbaşı VitrA- Sarıyer Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (Başkent)

15.00 Solhanspor- Halkbank (Karşıyaka)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Sorgun Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

Not: Bursa Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş- Haliliye Belediyespor, Arhavi Voleybol-Spor Toto ve Fenerbahçe HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.