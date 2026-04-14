Weltew Home İle Evinizi Yenilemenin Tam Zamanı
14.04.2026 10:53
Evinizi yenilemenin ve yeni başlangıçları taçlandırmanın tam zamanı! Weltew Home, “Evinizin İlk Hediyesi” kampanyasıyla yaşam alanlarına şıklık ve konfor katıyor. Yıldızlı ürünlerde %50’ye varan indirim fırsatı sunan marka, koltuk takımlarından genç odalarına, en sevilen Weltew koleksiyonlarından uyku ürünlerine kadar pek çok tasarımı avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyor.

Türk mobilya sektörünün köklü markalarından Weltew Home, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler için dev bir bahar kampanyası başlattı. Yatak odasından yemek odasına, koltuk takımından duvar ünitelerine kadar pek çok üründe avantajlı fiyatların sunulduğu kampanya ile evlerde değişim rüzgârı esiyor.

Yıldızlı Koleksiyonlarda %50’ye Varan İndirim

Weltew Home, yaşam alanlarında köklü bir değişim yapmak isteyenler için "Yıldızlı Ürünler" grubunu ön plana çıkarıyor. Koleksiyonun en seçkin parçalarını kapsayan bu grupta, kaliteden ödün vermeden evini dekore etmek isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yıldızlı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sağlayan marka, bu kampanya ile şıklığı her bütçeye uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Seçili Koltuk Takımlarında %20 İndirim

Yaşam alanlarının merkezi olan oturma odalarında yepyeni bir dönem başlıyor. Weltew Home, konforu şıklıkla birleştiren seçili koltuk takımlarında %20 indirim fırsatı sunarak, salonlarını yenilemek isteyenlere estetik çözümler sağlıyor. Her tarza hitap eden kumaş ve tasarım seçenekleri, bu kampanya dönemi boyunca avantajlı fiyatlarla mağazalardaki yerini alıyor.

En Sevilen Weltew Koleksiyonlarında %12 İndirim

Markanın tüketiciler tarafından en çok tercih edilen "En Sevilen Weltew Koleksiyonları" da kampanya dahiline alınıyor. Bu özel seçkide yer alan ürünler, kampanya süresince %12 net indirim avantajıyla dekorasyon tutkunlarıyla buluşuyor.

Yeni Atlas Koleksiyonu Lansmana Özel %30 İndirim

Markanın tasarım portföyüne yeni eklenen Atlas Koleksiyonu ise lansman dönemine özel bir fiyatlandırma satışa çıkıyor. Tasarımıyla fark yaratan bu yeni seride, %30 net indirim uygulanıyor.

Genç Odaları ve Uyku Ürünlerinde %15 İndirim

Kampanya kapsamında gençler de unutulmuyor. Dinamik tasarımlarıyla öne çıkan genç odası takımlarında %15 indirim uygulanırken, sağlıklı bir uykunun kapılarını aralayan yatak, baza, başlık setleri ve uyku tekstili ürünlerinde de %15 net indirim imkânı sunuluyor.

Weltew Grup Hakkında:

Weltew Grup, çatısı altında bulunan Weltew Home, Weltew Yatak ve Newjoy gibi farklı markalarla çeyrek asrı aşan tecrübesi ve el işçiliği ve teknolojinin bir arada kullanıldığı üretim bandıyla mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirketidir.

Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren Bursa İnegöl’de modüler ev mobilyası üretimine başlayan Weltew Grup, bugün itibariyle, 72 ülkede 250’den fazla mağazasıyla grubun lokomotif markası konumundadır.

Weltew Yatak ile yatak setleri ve uyku tekstili ürünleri; Newjoy ile bebek-çocuk-genç odası mobilyası üreten Weltew Grup; yakın gelecekte faaliyete geçirdiği Mega Fabrika yatırımıyla 110.000 metrekare açık alan üzerine 110.000 metrekare kapalı üretim alanıyla Türkiye’nin en büyük entegre mobilya üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir.

Evlilik Paketi, Dekorasyon, Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı
Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı! Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor
İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
