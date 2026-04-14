Weltew Home İle Evinizi Yenilemenin Tam Zamanı

Türk mobilya sektörünün köklü markalarından Weltew Home, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler için dev bir bahar kampanyası başlattı. Yatak odasından yemek odasına, koltuk takımından duvar ünitelerine kadar pek çok üründe avantajlı fiyatların sunulduğu kampanya ile evlerde değişim rüzgârı esiyor.

Yıldızlı Koleksiyonlarda %50’ye Varan İndirim

Weltew Home, yaşam alanlarında köklü bir değişim yapmak isteyenler için "Yıldızlı Ürünler" grubunu ön plana çıkarıyor. Koleksiyonun en seçkin parçalarını kapsayan bu grupta, kaliteden ödün vermeden evini dekore etmek isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yıldızlı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sağlayan marka, bu kampanya ile şıklığı her bütçeye uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Seçili Koltuk Takımlarında %20 İndirim

Yaşam alanlarının merkezi olan oturma odalarında yepyeni bir dönem başlıyor. Weltew Home, konforu şıklıkla birleştiren seçili koltuk takımlarında %20 indirim fırsatı sunarak, salonlarını yenilemek isteyenlere estetik çözümler sağlıyor. Her tarza hitap eden kumaş ve tasarım seçenekleri, bu kampanya dönemi boyunca avantajlı fiyatlarla mağazalardaki yerini alıyor.

En Sevilen Weltew Koleksiyonlarında %12 İndirim

Markanın tüketiciler tarafından en çok tercih edilen "En Sevilen Weltew Koleksiyonları" da kampanya dahiline alınıyor. Bu özel seçkide yer alan ürünler, kampanya süresince %12 net indirim avantajıyla dekorasyon tutkunlarıyla buluşuyor.

Yeni Atlas Koleksiyonu Lansmana Özel %30 İndirim

Markanın tasarım portföyüne yeni eklenen Atlas Koleksiyonu ise lansman dönemine özel bir fiyatlandırma satışa çıkıyor. Tasarımıyla fark yaratan bu yeni seride, %30 net indirim uygulanıyor.

Genç Odaları ve Uyku Ürünlerinde %15 İndirim

Kampanya kapsamında gençler de unutulmuyor. Dinamik tasarımlarıyla öne çıkan genç odası takımlarında %15 indirim uygulanırken, sağlıklı bir uykunun kapılarını aralayan yatak, baza, başlık setleri ve uyku tekstili ürünlerinde de %15 net indirim imkânı sunuluyor.

Weltew Grup Hakkında:

Weltew Grup, çatısı altında bulunan Weltew Home, Weltew Yatak ve Newjoy gibi farklı markalarla çeyrek asrı aşan tecrübesi ve el işçiliği ve teknolojinin bir arada kullanıldığı üretim bandıyla mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirketidir.

Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren Bursa İnegöl’de modüler ev mobilyası üretimine başlayan Weltew Grup, bugün itibariyle, 72 ülkede 250’den fazla mağazasıyla grubun lokomotif markası konumundadır.

Weltew Yatak ile yatak setleri ve uyku tekstili ürünleri; Newjoy ile bebek-çocuk-genç odası mobilyası üreten Weltew Grup; yakın gelecekte faaliyete geçirdiği Mega Fabrika yatırımıyla 110.000 metrekare açık alan üzerine 110.000 metrekare kapalı üretim alanıyla Türkiye’nin en büyük entegre mobilya üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir.