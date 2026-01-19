Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı görüntülerle gündeme gelen 41 yaşındaki Şenel Yılmaz'a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası kesilmişti. Tekrar yapılan değerlendirmenin ardından ceza iptal edildi.

"AVLAMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cezanın iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi. Köyünden Erfelek'e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Sürü yolun altına inmişti, birkaç domuz da yolun üstünde kalmıştı. Aracımla geri dönerek, yolun üstünde kalan domuzu karın içinden alıp diğerlerinin peşine saldım. Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" dedi.