Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber
19.01.2026 16:41  Güncelleme: 17:07
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber
Sinop'ta yaban domuzunu eliyle yakaladığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen Şenel Yılmaz'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kesilen 14 bin 911 liralık idari para cezası iptal edildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı görüntülerle gündeme gelen 41 yaşındaki Şenel Yılmaz'a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası kesilmişti. Tekrar yapılan değerlendirmenin ardından ceza iptal edildi.

"AVLAMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cezanın iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi. Köyünden Erfelek'e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Sürü yolun altına inmişti, birkaç domuz da yolun üstünde kalmıştı. Aracımla geri dönerek, yolun üstünde kalan domuzu karın içinden alıp diğerlerinin peşine saldım. Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" dedi.

Eliyle domuz yakalayan vatandaşın cezası iptal edildi

NE OLMUŞTU?

Sinop'un Erfelek ilçesinde seyir halinde olan Şenel Yılmaz yolda yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden ayrılan yavru bir domuzu kısa süreli kovalamaca sonucu eliyle yakaladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Yılmaz'a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza uygulanmıştı. Cezaya itiraz edeceğini açıklayan Şenel Yılmaz, yaşananların yanlış değerlendirildiğini savunmuştu.

Eliyle domuz yakalayan vatandaşın cezası iptal edildi
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber - Son Dakika

SON DAKİKA: Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber - Son Dakika
