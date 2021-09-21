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Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar - Son Dakika

Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar

21.09.2021 12:47
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar, System.String[]

CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangınıyla mücadelelerini anlatan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Bir an geldi ki artık arkadaşlarımıza 'Ormanı bırakalım can kaybı olmasın' talimatı verdik" dedi.

CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangınıyla mücadelelerini anlatan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Bir an geldi ki artık arkadaşlarımıza 'Ormanı bırakalım can kaybı olmasın' talimatı verdik" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan, 75 bin hektarlık alanın kül olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında 2'si ormancı 8 kişi hayatını kaybetti. 10 gün süren orman yangını, Manavgat'ta başlayıp komşu ilçeler Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya'da 59 mahalleyi yok etti. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen itfaiye aracı, arazöz, su tankı, TOMA gibi birçok araç yangına müdahale etti. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu, nefesini tutarak izlediği ve 220 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında, DHA Antalya Bürosu'nun muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği 24 bin fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğraf, sergilendi. Antalya Kent Müzesi Vatan Binası'nda ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi H Blok Atrium'da eş zamanlı açılan 'Yangın Yeri' sergisinin açılışına katılan protokol üyeleri, Manavgat orman yangınıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

'ORMANLARI BIRAKALIM CAN KAYBI OLMASIN' TALİMATIAntalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Manavgat yangınına ilişkin detayları anlattı. Yangından bir hafta önce meteorolojinin poyraz nedeniyle uyarıda bulunduğunu, ardından 28 Temmuz itibarıyla 4 farklı noktada çıkan yangını, kötü hava şartları nedeniyle kontrol altına alamadıklarını aktaran Vedat Dikici, bütün teşkilatların ormancılık faaliyetlerini bir kenara bırakıp sadece orman yangınlarıyla mücadele ettiğini, herkesin yangın ekiplerinin başında olduğunu belirtti. Yangın ihbarı alır almaz 11 dakika içerisinde helikopterle Serik'in üzerine geldiklerini söyleyen Dikici, yangının yaklaşık 3 kilometre ilerlediğini belirtti. Manavgat'a geldiklerinde ise yangının Kalemler köyüne ulaştığını söyleyen Dikici, şöyle konuştu: "Artık arkadaşlarımıza 'Ormanı bırakalım, can kaybı olmasın' talimatı verdik. Rüzgarın etkisi, nemin düşüklüğü, hava sıcaklığı 45 derece ve yangın 8 kilometre bir şeritle Manavgat'a indi. 35 yıldır yangın söndürüyorum. Antalya Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yılda 250 ile 300 arasında yangın çıkar. Bazı yıllar 30 fazla, bazen 40 eksik olur. Yaklaşık 60 büyük yangında ben bulundum ama böyle bir hava hali, böyle bir yangın, böylesine bir afet olmadı. İşin kötü tarafı artık olay orman yangınından geçti, afete döndü. 59 köy etkilendi. Bir tarafta canlar, hayvanlar, evler bir tarafta da ormanlarımız var. Her şeyiyle mücadele etmek zorunda kaldığımız için yangın 9'uncu günde kontrol altına alındı. Cumhuriyet tarihin en büyük alanı yandı ama kurtardığımız alan da çok oldu. Yangından sonra yaklaşık 15 gün söndürme çalışmaları sürdü. Yangının 2-3'üncü gününden sonra bir felaket olduğunu herkes anlayınca inanılmaz birlik ve beraberlik oldu. Türkiye'nin her yerinden elinden ne gelirse katkıda bulundu. Her felaketin sonucunda bir şey kazanılır. Biz de bunu kazanmış olduk. Sahalarda rehabilitasyona başladık. Yeşil Manavgat, yeşil Türkiye için mücadelemize devam ediyoruz."'ŞARTLAR YANGININ LEHİNEYDİ'Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise diğer illerden yangını söndürmek için gelen ekiplerin 10 gün boyunca neredeyse hiç uyumadığını söyledi. Uçak ve helikopterlerle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, "Şartlar ne yazık ki yangının lehineydi. Çok sert poyraz vardı. Günlerce hemen hemen hiç nem yoktu. Ne yazık ki yangını söndürmek zaman aldı. Artık sahada hiçbir sorunumuz yok. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 20 vatandaşa sıfır traktör dağıtıldı. Eşya zararlarını ödedik. Konteynerlerini kurduk. İnsani ve acil ihtiyaçların tamamı giderilmiş durumda. TOKİ hem konut hem de ahır ve samanlık ihalelerini yaptı. Allah bir daha böyle büyük bir yangınla bizi test etmesin" diye konuştu.78 BELEDİYE ORMAN YANGINI İÇİN SEFERBER OLDUBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınına şahit olduğunu anlattı. 27 yıllık siyasi hayatında çeşitli yangınlar çıktığını, böylesine büyük bir yangını ise ilk defa gördüğünü aktaran Böcek, ormanların yanmasıyla geçmişin ve geleceğin de yandığını belirtti. Başkan Böcek, "Her şey yandı. Yangında destek olan Cumhurbaşkanımıza, genel başkanıma, genel başkanlarımıza kısacası herkese teşekkür ederim. Siyaset üstü bir çalışma yaptık. Emeği geçen itfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerine teşekkür ediyorum. Hiç parti gözetmeksizin 78 belediye bize araç gönderdi. Onlardan Allah razı olsun" dedi.'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA ATMAMIZ LAZIM'Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yangında herkesin yüreğinin titrediğini belirterek, "En kısa sürede yeşillenmesini umut ediyoruz. Bir şekilde bizim de elimizi taşın altına atmamız lazım. Bir şekilde yardımcı olmamız gerekiyor. Her şey insanlar için bundan sonra önümüze bakacağız. Tedbirli olmamızda yarar var. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.GENCİNDEN YAŞLISINA CANSİPARANE DESTEK OLDULAR

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat yangınında birçok kişinin yangın için seferber olduğunu aktararak, "Ülkenin dört bir tarafından gelen, gencinden yaşlısına herkes cansiparane acılarımızın hafifletilmesi için destek oldu. Bizi biz yapan duyguları hala kaybetmediğimizi gösterdiler. Hala insan olduğumuzu bu süreç bir daha hatırlattı. Allah, ülkemin hiçbir noktasında bu acıyı bir daha yaşatmasın" dedi.


Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar
Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar

Cumhuriyet, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar - Son Dakika
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