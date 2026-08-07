Yapay zeka çağında haberin geleceği Iğdır'da konuşuldu - Son Dakika
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Yapay zeka çağında haberin geleceği Iğdır'da konuşuldu

Yapay zeka çağında haberin geleceği Iğdır\'da konuşuldu
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Iğdır'da düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı'nda, yapay zekânın habercilik üzerindeki etkileri ve değişen okur beklentileri masaya yatırıldı. Medya sektörünün önde gelen isimleri ile akademisyenlerin katıldığı oturumda, dijital dönüşümün gazetecilik mesleğine etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Iğdır'da düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı'nda, "Yapay Zekâ Çağında Okur: Haberde Beklenti Nasıl Değişti?" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Medya temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı oturumda, yapay zekânın haberciliğe etkisi, değişen okur alışkanlıkları, dezenformasyonla mücadele, editoryal denetim ve dijital medyanın geleceği farklı yönleriyle ele alındı.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA HABERCİLİK MASAYA YATIRILDI

Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın dikkat çeken oturumlarından biri, "Yapay Zekâ Çağında Okur: Haberde Beklenti Nasıl Değişti?" başlığıyla düzenlendi. TİGAD Disiplin Kurulu Başkanı Üstün Tuncer'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, yapay zekâ teknolojilerinin haber üretim süreçlerine etkisi, dijitalleşmenin medya üzerindeki yansımaları ve değişen okur alışkanlıkları ele alındı.

MEDYA DÜNYASININ FARKLI ALANLARINDAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Oturumda Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe sosyal medya ihbar hatları ve televizyon haberciliğini değerlendirirken, gazeteci ve televizyon programcısı Yıldız Yazıcıoğlu sosyal medya ile editoryal süzgecin önemine dikkat çekti.

Gazeteciler Cemiyeti Denetleme Kurulu Başkanı Doğan Bulgun spor haberciliğinin geleneksel ve dijital medyadaki dönüşümünü aktarırken, Kanal D Haber'den İbrahim Konar ise televizyon haberciliğinde yapay zekâ uygulamaları ile saha muhabirliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka çağında haberin geleceği Iğdır'da konuşuldu

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VE EDİTORYAL DENETİM ÖNE ÇIKTI

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, yerel medya ve dezenformasyon konusunda görüşlerini paylaşırken, İHA İstanbul 1. Bölge Müdürü Mustafa Biçer de ajans haberciliğinin değişen dinamiklerini anlattı.

Katılımcılar, yapay zekânın haber üretiminde hız ve verimlilik sağladığını ancak doğru bilgiye ulaşma, editoryal denetim ve dezenformasyonla mücadele süreçlerinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

HABERCİLİĞİN GELECEĞİ TARTIŞILDI

Oturumda ayrıca yerel medyanın dijital çağdaki konumu, sosyal medyanın haber tüketim alışkanlıklarına etkisi, ajans haberciliğinin dönüşümü ve yapay zekânın gazetecilik mesleğine sunduğu yeni fırsatlar değerlendirildi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yapay Zeka Yapay zeka çağında haberin geleceği Iğdır'da konuşuldu - Son Dakika

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