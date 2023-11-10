Yargıtay, AYM'nin Atalay kararını neden tanımadı? Yargıtay Başkanı Akarca ''bireysel başvuru'' konusunu böyle değerlendirmişti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve AYM'nin Can Atalay kararını tanımaması büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a röportaj veren Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru konusuna da değinmişti:"Bireysel başvuru hakkında temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmaktadır. Ama bunun çerçevesinin belki biraz daha netleştirilmesi Anayasa'da ve yasada dile getirilebilir." şeklinde açıklama yapmıştı.

"BİREYSEL BAŞVURUYU HAK ARAMANIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUM"

Akarca, konuşmasında "Prensip itibariyle 2012 yılından itibaren anayasamızda ve yasamızda uygulanmaya başlanan temel hak ve özgürlükleri koruyan bir anlayışla bireysel başvuru kabul edildi. Özellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş yükünü de azaltmayı öngördü. Bunu ben vatandaşlarımız için önemli bir kazanım olarak görüyorum. Bu gerçekten önemli bir şey. Prensip olarak karşı değilim. Yani bireysel başvuruyu bir hak aramanın önemli bir parçası olarak görüyorum ama bunun kapsamını, sınırlarını anayasa ve yasa aslında çizmiş. Yasa yolunda ileri sürülen itirazların ve değerlendirmelerin artık bireysel başvuruya konu olmayacağı açık. Şimdi burada tazminatlarla ilgili, faizlerle ilgili, çalışma hayatıyla ilgili, ceza hukukuyla ilgili, delil değerlendirmesiyle ilgili yasaya, usulüne uygun şekilde elde edilmiş delillerle saptanmış ve buna göre verilmiş bir kararın bireysel başvuruda değiştirilmesi bir hukuk karmaşasına ve kaosa yol açar." demişti.

"YASAL YETKİNİN AŞILMAMASI GEREKİR"

Akarca,konuşmasının devamında, "Yani, Anayasa Mahkemesi'nin elbette yetkisi var ama bu yetki de yasayla ve anayasayla çerçevelenmiş durumda. Bir yetki aşımının, yasal bir yetkinin aşılmaması gerektiğine dikkat çekiyorum. Burada uzmanlıklarına göre belirlenmiş bir iş dairesinde, ne bileyim bir borçlar hukukuna bakan, işte bizim ilgili hukuk dairelerimizde ya da ticaret dairesinde bütün kavramları ters düz edecek aslında bireysel başvuru konusu olmadığını düşündüğümüz ya da zorlama bir yorumla bu kapsama alınıp bu kararlara aykırı, Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatlarına aykırı olarak verilen kararların topluma zarar vereceğini ve yeni bir karmaşaya yol açacağını değerlendiriyoruz. Yoksa elbette ki bu vatandaşlarımız için bir kazanımdır. Bireysel başvuru hakkında temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmaktadır. Ama bunun çerçevesinin belki biraz daha netleştirilmesi Anayasa'da ve yasada dile getirilebilir, düzenleme yapılabilir. Bu kastettiğimiz bu." ifadelerini kullanmıştı.