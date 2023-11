Yargıtay, AYM'nin Atalay kararını neden tanımadı? Yargıtay Başkanı Akarca ''bireysel başvuru'' konusunu böyle değerlendirmişti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve AYM'nin Can Atalay kararını tanımaması büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur 'a röportaj veren Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru konusuna da değinmişti:"Bireysel başvuru hakkında temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmaktadır. Ama bunun çerçevesinin belki biraz daha netleştirilmesi Anayasa'da ve yasada dile getirilebilir." şeklinde açıklama yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde milletvekili seçildi. Ancak Atalay, Gezi Parkı Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için tahliye edilmedi. Atalay'ın avukatları, Anayasa'nın milletvekillerine yasama dokunulmazlığı getiren 83. maddesine dayanarak seçim sürecinin ardından müvekkillerinin tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması istemiyle Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay bu talebi reddetti. TİP Hatay Milletvekili, Yargıtay'ın kararı sonrası avukatları aracılığıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Tahliye ve yargılamanın durdurulması istemi görüşüldü, AYM başvuruyu Genel Kurul'a sevk etti. AYM Genel Kurulu 25 Ekim'de oy çokluğuyla Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Karar, Gezi Parkı Davası'na bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da AYM'nin Can Atalay için verdiği "hak ihlali" kararına rağmen Atalay'ın tahliyesini reddetti ve bu yönde karar veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin yetkilerini aştığını savunarak söz konusu AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BİZ TARTIŞMADA TARAF DEĞİL HAKEM KONUMUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Özbekistan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada "Biz tartışmada taraf değil hakem konumundayız. Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır. Biz meseleye sloganik yaklaşmıyoruz. Ülkenin hayrına çözümler peşindeyiz. Son konuda kim haklı kim haksız değil, neler yapılması gerektiği penceresinden bakıyoruz. Bu sorunun çözüm yeri yasalardır. Ancak yasalarımız bu konuda da yeteriz kalmaktadır. Ülkemizi bir an önce yeni anayasaya kavuşturmanın gerekliği ortaya çıkıyor. Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın, günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu, bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır İnşallah bu hususta yeni anayasa çalışmaları en kısa sürede başlatılır." şeklinde konuştu.