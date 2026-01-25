Yasak Aşk Cinayeti: Kadın Sevgilisini Öldürdü - Son Dakika
Yasak Aşk Cinayeti: Kadın Sevgilisini Öldürdü

Yasak Aşk Cinayeti: Kadın Sevgilisini Öldürdü
25.01.2026 02:00
Samsun'da bir kadın, ayrılmak istediği sevgilisini boğazını keserek öldürdü ve polise teslim oldu.

Samsun'da bir kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini, araçta çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdü. Zanlı, cinayetten sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli olan Gamze S. (38) uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Ferit M.'ye ait hafif ticari araçta bulunan Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vururak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

