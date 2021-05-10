Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü

10.05.2021 11:36
Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü, System.String[]

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan milli takım, FIBA E-Sports Open III-Avrupa Konferansında (Yeni Nesil) tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan milli takım, FIBA E-Sports Open III-Avrupa Konferansında (Yeni Nesil) tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu Eren Demirtaş da 11 maçta 208 sayı ve 91 asistlik performansla geçen turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da 'en değerli oyuncu' seçildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) geçtiğimiz hafta sonu, NBA2K oyununun yaygın olarak oynandığı ülkelerden milli takımların katılımıyla NBA 2K21 FIBA E-Sports Open III Turnuvası düzenledi. Turnuvanın Avrupa Konferansları, oyunun mevcut nesil ve yeni nesil versiyonu olmak üzere iki bölümden oluşurken Türkiye, toplam 11 ülke ile birlikte 'yeni nesil' bölümünde mücadele etti.

Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Danimarka, İsviçre, Slovenya, Fransa, Lüksemburg, Belçika'nın katılımıyla düzenlenen turnuvada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TESFED iş birliği ile milli takım düzeyinde temsil edildi. Geçtiğimiz yıl aralık ayında düzenlenen turnuvada namağlup Avrupa şampiyonu olan milli takımda, 1907 Fenerbahçe oyuncuları Eren Demirtaş, Birkan Cengir, Fatih Toprak, Sabri Can Aksoy, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy ile Galatasaray'dan Mecit Can Boy, Türkiye'yi temsil etti.

Milli takımımız üst üste ikinci kez şampiyon

Grup maçlarında Danimarka'yı 57-50, Slovenya'yı 85-33, İsviçre'yi 86-28 yenen Türkiye, çeyrek finalde İspanya'yı, yarı finalde ise İngiltere'yi 3 maç üzerinden oynanan elemede 2-1'lık skorlarla geçerek finale yükseldi. Finalde yine 3 maçlık seride geçtiğimiz turnuvada olduğu gibi yine Almanya ile karşı karşıya gelen milli takım, ilk maçı 45-42, ikinci maçı 63-46 kazanarak 2-0 ile şampiyonluğu elde etti. NBA2K Milli Takımı, turnuvayı üst üste ikinci kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İzmirli Eren 'en iyi oyuncu' ödülünü kazandı

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş, gösterdiği performansla geçen turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da 'en değerli oyuncu' ödülünü kazandı. Eren Demirtaş, turnuvayı 11 maçta 208 sayı, 91 asistlik performansla tamamladı. Milli takımda yer almanın ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten 19 yaşındaki Eren Demirtaş, "Milli takımda olmak ve ülkemiz adına mücadele etmek zaten en büyük mutluluğumuz. Geçtiğimiz turnuvada olduğu gibi yine 'En iyi oyuncu' ödülünü almak, mutluluğumu taçlandırdı" dedi.

Basketbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden ve başlangıç serüvenini de anlatan Eren Demirtaş, "Basketbol oynamaya ilkokul birinci sınıfta başladım. 2 yıl lisanslı olmak üzere 6-7 yıl basketbol oynamaya devam ettim. Liseye geçince basketbolu bıraktım; ama bu spora olan tutkum hiç azalmadı. 2016 yılından itibaren de bilgisayarda arkadaş grubum ile oyun oynuyordum. 2020'nin başında arkadaş grubum ile oynarken 1907 Fenerbahçe takımı bizi bünyesine katınca daha profesyonel bakmaya başladık. Türkiye Kupası NBA2K Turnuvası'nda takımca Türkiye şampiyonu olduk ve milli takıma seçildik. Milli takımda olmak, iki kez üst üste böyle bir turnuvayı kazanmak ve üst üste en iyi oyuncu seçilmek tabii ki gurur verici. Ülkemi başarıyla temsil ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hedefimiz; uluslararası turnuvalarda ülkemize daha nice başarılar kazandırmak ve dünya şampiyonasında da derece elde etmek" diye konuştu.

Eren Demirtaş, profesyonel anlamdaki hedefinin, alanında dünyadaki en iddialı organizasyon olan ve NBA takımlarının birçoğunun yer aldığı NBA2K League'de, Türkiye'den forma giyen ilk isim olmak olduğunu dile getirdi. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü
Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü
Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü
Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü
Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü

Yaşar Üniversitesi, Milli Takım, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yaşar Üniversitesi, Avrupa'dan gururla döndü - Son Dakika Spor


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