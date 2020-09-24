Yazlıkçılar dönmedi, nüfus patladı - Son Dakika

Yazlıkçılar dönmedi, nüfus patladı

Başta İstanbul ve Ankara gibi illerde korona virüs bulaşı sayısındaki artış sonrası Muğla'da yazlığı bulunan vatandaşlar dönmek yerine Muğla'da yaşamayı tercih etti.

Başta İstanbul ve Ankara gibi illerde korona virüs bulaşı sayısındaki artış sonrası Muğla'da yazlığı bulunan vatandaşlar dönmek yerine Muğla'da yaşamayı tercih etti. Pandemi ve çocukların uzaktan eğitim süreci ile diğer illerden gelen ve yazlıklarında kalan vatandaşlar, Muğla'nın 1 milyon olan nüfusunu yüzde 100 arttırarak 2 milyona çıktı.

"YAZLIKÇILAR NÜFUS KAYITLARINI MUĞLA'YA ALDIRSIN"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 1 milyon yerleşik nüfusu olan Muğla'nın yaz aylarında 4 milyona çıktığını, ilk defa kış ayında yerleşik nüfusun iki katı bir nüfusa hizmet vereceklerini açıkladı. Muğla'nın turizm ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ilçelerindeki ikinci konutlarda kalan ve geri dönmeyen vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Gürün, nüfus kayıtlarını Muğla'ya aldırmalarını istedi.

Muğla'nın genel bütçeden aldığı ödeneğin yerleşik nüfusa göre alındığını, şimdi bu nüfusun 2 milyona çıktığını belirten Başkan Gürün, merkezi hükümetin bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmesini talep etti. Muğla'daki ikinci konutlarda oturan vatandaşların 6 aydan fazla süre kalmaları durumunda nüfus kayıtlarını Muğla'ya aldırmalarını isteyen Başkan Gürün, başta otel ve büyük mağaza zinciri bulunan işletmelerin de vergi kaydını Muğla'ya almaları gerektiğini söyledi.

"ÖDENEKLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Muğla Büyükşehir ve 13 ilçesinin kışlık nüfusa göre ödenek aldığını hatırlatan Başkan Gürün, kışlık 2 milyon nüfusa hizmet vereceklerini söyleyerek bunun mutlaka merkezi hükümet tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Gürün, "Covid-19 nedeniyle ikinci konutlarda kalan misafirlerimiz artık Bodrum'da, Marmaris'te, Datça'da ve Fethiye'de kış dönemini geçirmek için karar almış durumda. Yani bizim kışlık nüfusumuz ile birlikte yazlık nüfusumuzdan burada kalmaya karar verenler ile birlikte iki misline çıkıyor ve belediyelerimiz bu nüfusa hizmet üretecek. Yazlıkçılarımızın yaptıkları iş doğru. Çünkü Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da Covid'in çok daha yaygın olması riskli bir ortam oluşturuyor. Ama Muğla'da bu risk en az seviyede. Dolayısı ile bizim fiili nüfusumuz 2 milyona yakın olacak. Bizim yerleşik nüfusumuz 1 milyon civarında. Muğla Büyükşehir ve 13 ilçe belediyemizin aldığı ödenekler kışlık nüfusa göre. Bunun muhakkak giderilmesi gerekir. Burada yaşayan insanlar ki, biz bütün altyapıyı 4 milyon nüfusa göre göre dizayn ediyoruz. Bunun da maliyetlere ne kadar etkisi olduğunun herkes farkındadır" dedi.

"6 AYDAN FAZLA KALANLARIN NÜFUSU OTOMATİKMAN O İLE KAYDOLMALI"

Kanunda yeni düzenlemeler yapılarak bir ilde 6 aydan fazla ikamet edenlerin nüfuslarının otomatikman o ile kaydolması konusunda merkezi hükümete öneride bulunan Başkan Gürün, "Bizim önerimiz, burada kalanların mutlak suret ile 6 ay geçiyorsa eğer Muğla nüfusuna kaydolmaları. Kanunda düzenlemeler yapılarak bir kişinin bir ilde 6 ayı geçen bir kalış süresi varsa otomatikman o ilin nüfusuna kaydolması lazım. Ben yılın yarısından fazla ona hizmet etmek zorunda kalıyorum. Çünkü altyapı, çöp, kanalizasyon, su arıtma gibi hizmetleri o nüfusa göre yapıyorum" dedi.

"MUĞLA'DA KAZANAN ŞİRKETLER, VERGİSİNİ DE MUĞLA'YA VERSİN"

Yaz aylarında Muğla'daki ticari faaliyetleri nedeniyle katma değer üreten başta oteller ve büyük mağaza zincirlerinin vergilerini İstanbul veya Ankara'da verdiklerini, bunun da haksızlığa neden olduğunu açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye ve Menteşe'de faaliyet gösteren otel veya diğer ticari olayların, şirketlerin merkezi İstanbul'da. Ama buradan elde ettikleri katma değeri, vergi gelirlerini İstanbul'a aktarmış oluyorlar. Halbuki bu katma değerler Muğla'da üretiliyor. Bizim yıllardır önerimiz, eğer bir holdingin veya bir mağaza zincirlerinin olduğu şirketin Muğla şubesinden bir gelir elde edildi ise bu gelir Muğla'ya yazılmalı. Elde edilen gelirin İstanbul'a yazılması ile haksız bir durum söz konusu oluyor. Bütün ticari faaliyetlerini Muğla'da yapıyorsa Muğla'ya, Antalya'da ise Antalya'ya, İstanbul'da ise İstanbul'a yazılmalı. Çünkü Belediyeler elde edilen vergiden pay alıyorlar. Bu haksızlığın giderilmesi ve gerçek ne ise ona göre bir gelirin elde edilmesi lazım ki, burada yaşayan yazın 4 milyona kadar çıkan nüfusa belediyelerimiz hizmet edebilsin" dedi.

"MUĞLA BU DÖNEMDE YAZ-KIŞ YAŞANILACAK BİR İL"

Pandemi sürecinde büyük illerdeki vaka artışı göz önüne alınırsa, Muğla'nın yaz-kış yaşanılacak bir il olduğunu belirten Gürün, "Genellikle Muğlalı maske, mesafe ve hijyen kurallarına en az hata ile uyan iller arasında başta geliyor. Kış aylarını burada geçirmek isteyen hemşehrilerimiz de aynı oranda titiz ve seviyeli insanlar. O yönü ile Muğla bu dönemde kış aylarının geçirebileceği en uygun illerden birisi. Ama genel yönetim tarafından bizim yukarıda açıkladığımız bu önerilerimizin göz önüne alınmasında fayda var diye düşünüyorum" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

BODRUM ALTYAPISI İÇİN 1 MİLYAR TL

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaz aylarında adeta yerli ve yabancı akınına uğrayan Bodrum'un alt yapısı için 5 yıllık dönemde 1 milyar TL altyapı yatırımı yapacaklarını ve bunun çalışmalarının başladığını belirtti. Başkan Gürün, "Bodrum'da Dünya Bankası kredisi ile Turgutreis kanalizasyon ve arıtma, Gümbet'in revizyonu ve son olarak Turizm Bakanımız imzaladığımız protokol ile Torba ve İçmeler arasında isale hattı ve İçmeler arıtma tesisini günlük kapasitesini 37 bin 500 m3/güne çıkaracak aşırı bir imar olmadığı sürece uzun yıllar hizmet edecek bir anlaşma yaptık. Bunun için Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 yıl içeresinde tamamlanacağı düşüncesi var Bakanımızın eğer gerçekleşirse. Bir tek Gündoğan ve Göltürkbükü arasındaki kısım var. Onu da çözdüğümüz takdirde Bodrum'da 10 yıllardır bekleyen altyapı hizmeti tamamen çözülmüş olacak. Bu bizim için çok önemli. Şu andaki rakamlarla Bodrum'a yapmakta olduğumuz ve 5 yıllık dönemde yapacağımız yatırımların yatırımın tutarı 1 Milyar lira. Bu eski rakamla 1 katrilyon. Bu şimdiye kadar Bodrum'un aldığı en büyük alt yapı yatırımı. Kanalizasyon ve arıtma ile ilgili bölümü uzun yıllara sari olarak çözmüş olacağız. Umarım diğer resmi kurumlar ile de sorunları bir şekilde çözüme ulaştırırız. Bodrum'un üstü herkesi, altı bizi yakıyordu. Şimdi o alttaki defoları giderdikten sonra Bodrum uzun yıllar altı ile üstü ile değer olan bur turizm merkezi olmaya devam edecek" dedi.

SU SIKINTISI YOK

Türkiye'nin birçok belgesinde yaşanan içme ve kullanma suyu sıkıntısı Muğla'daki barajlardaki doluluk oranlarına göre su sıkıntısının yaşanmayacağını gösterdi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Milas Geyik Barajındaki doluluk oranı yüzde 73,27, Mumcular Barajında doluluk oranı 19,49 olarak açıklandı. Marmaris'in içme ve kullanma suyunun karşılandığı Marmaris Barajında ise doluluk oranı yüzde 100.

Yazlıkçılar dönmedi, nüfus patladı

İstanbul, Ankara, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yazlıkçılar dönmedi, nüfus patladı - Son Dakika

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