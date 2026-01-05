Yeni Derin Sondaj Gemileri Göreve Hazırlanıyor - Son Dakika
Yeni Derin Sondaj Gemileri Göreve Hazırlanıyor

Yeni Derin Sondaj Gemileri Göreve Hazırlanıyor
05.01.2026 12:49
Mersin Taşucu'nda boyanan ikiz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, kısa sürede görevine başlayacak.

MERSİN'in Taşucu Limanı'nda kırmızı-beyaza boyanan ikiz derin sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da son hazırlıklar yapıldı. Gemilerin yakın zamanda göreve uğurlanması bekleniyor.

Türkiye'nin enerji filosuna kattığı 5'inci derin sondaj gemisi Yıldırım ve 6'ncı gemisi Çağrı Bey, bir süre önce Silifke ilçesi Taşucu Limanı Ağalar İskelesi'ne demirledi. Burada kırmızı-beyaza boyanan 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki 7'nci nesil ikiz sondaj gemilerinin yan kısımlarına Türk bayrağı işlendi. Somali'ye gidecek olan Çağrı Bey ile Karadeniz'de görev yapması planlanan Yıldırım gemilerindeki son hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları, Çağrı Bey gemisindeki operasyonel hazırlık sürecinin bu ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Yıldırım'ın ise Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerine katılacağı aktarıldı. Yıldırım'ın ocak ayında Filyos Limanı'na hareket etmesi, burada kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlamasının hedeflendiği açıklandı.

Güney Kore'de inşası 2024 yılında tamamlanan ikiz gemilerin 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiği, üzerlerinde helikopter pistinin bulunduğu ve 200 personele yaşam alanı sunduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA

