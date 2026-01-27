Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Haberin Videosunu İzleyin
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
27.01.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Haber Videosu

Ocak ayında etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a yeniden kar geliyor. Meteoroloji uzmanları tarih vererek uyardı. Karın, pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Yarı yıl tatilinin bitimine denk gelen yeni kar yağışı ile okullar yeniden tatil edilebilir.

Ülke genelinde gelecek hafta beklenen şiddetli soğuklara kadar sıcaklıklar yüksek seyredecek. Yurdun büyük bölümünde ise şiddetli yağışlar yaşanacak.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

TRAKYA ÜZERİNDEN YAĞIŞ GELİYOR

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul hava durumuna ilişkin, "Bugün ve yarın yağış geçişleri olacaktır. Çünkü Trakya üzerinden yağmur kütleleri geliyor." dedi.

Perşembe gününe dikkat çeken Özdemir, "Perşembe günü güneyli rüzgârlar esecek. Yani kuvvetli lodos ihtimali fazla. Sıcaklık yine 15 derece civarında olacak" dedi.

Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

İSTANBUL'A YENİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Cuma gününden itibaren yağmurun yurt geneline yayılacağını belirten Özdemir, "Cumartesi ve Pazar da yağış olacak. Pazar gününün sonlarına doğru ise özellikle yurdun iç bölgelerinde kar yağışı görülecek. Özellikle haftaya pazartesi Ege Bölgesi ve Trakya hariç İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Şubat ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Özdemir, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) etkisine dikkat çekti. "Mevsime yakın bir soğuk aldık. Yani kış mevsimini ocak ayında hissetmeye başladık" diyen Özdemir, şubat ayının genel olarak mevsim normallerinde geçeceğini söyledi.

Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

14-15 ŞUBAT SONRASI DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Özdemir, şubat ayının ilk haftalarında güçlü bir kar ihtimali olmadığını belirterek, "Şubat ayının ortalarına doğru karlı sistemin oluşma ihtimali var. 14-15 Şubat'tan itibaren ay sonuna kadar kar yağışı ihtimalimiz yüksek. Bu ihtimali yüzde 50'nin üzerinde görüyorum" dedi. Bu sistemin İstanbul'u da kapsayabileceğini vurguladı.

ORHAN ŞEN: YENİDEN KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekrar kar geliyor" dedi. Şen, "Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir" ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatilinin bitimine denk gelen yeni kar yağışı nedeniyle okulların yeniden tatil edilebileceği ifade ediliyor.

Hava Durumu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek
Kapı şifresi bomba Elini kolunu sallayarak stada girdi Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal “Rabbim böyle dert vermesin“ dedirtti Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti

11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran ’’Bundan sonra istemiyorum’’ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran ''Bundan sonra istemiyorum'' dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
10:20
Fenerbahçe’ye Kerem şoku UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
06:59
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
23:17
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:00:50. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.