Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatının çok teferruatlı ve mükemmel olduğunu ancak bugün yaptıkları bir ihalenin ancak 27 günde sözleşme imzalama aşamasına geldiğini belirterek, "Yurt dışı ihalelerimizin KİK mevzuatından istisna tutulmasıyla hızlı ve efektif hareket edebileceğiz." dedi.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

TMO Genel Müdürü Güldal, teklifin TMO'nun ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımlarında KİK mevzuatından muaf olmasına imkan tanıyan 38. maddesinin görüşmeleri sırasında komisyona bilgi verdi.

TMO'nun piyasa regülasyonu görevi bulunduğunu anımsatan Güldal, Genel Müdürlüğün bu yıl yurt içi piyasalardan aldığı 2,5 milyon ton hububata 4,5 milyar lira ödediğini kaydetti.

Yurt dışından tarımsal ürün tedarik ettiklerini de anımsatan Güldal, bunu yaparken KİK mevzuatının gereken esneklik ve hızı sağlamadığını söyledi. Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç piyasanın korunması amacıyla buğday, yem hammaddesi, arpa ithal ediyoruz. Ancak dış piyasalar çok dalgalı, fiyatlar günlük ve saatlik değişiyor. Herkes doları nasıl takip ediyorsa, TMO olarak bizde Rusya, Ukrayna, ABD'de, Kanada'da buğday, hububat ve mısırın fiyatlarını anlık takip ediyoruz. Ülkemizin, devletimizin menfaatini düşünerek hareket ediyoruz. 1 lira hesaplı almamız 1 milyon tonda ciddi rakamlara tekabül ediyor. Ortalama yıllık 2 milyon ton ithalat yaptığımızı düşünürsek 10 dolarda 20 milyon dolara ulaşıyor. Kamu ihale kurumu mevzuatı çok teferruatlı ve mükemmel ancak bugün ihale yapsak 27 günde sözleşme imzalama aşamasına geliyoruz. Yurt dışı ihalelerimizin KİK mevzuatından istisna tutulmasıyla hızlı ve efektif hareket edebileceğiz."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, ihaleleri KİK'ten istisna tutmanın akla yolsuzluk olasılığını getirdiğini savunarak, söz konusu kanundaki eksiklerin tespit edilerek düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

KİK'ten istisna maddelerinin uzun vadede ekonomiye yük getirdiğini anlatan Yılmaz, Güldal'ın sözünü ettiği 27 günlük sürenin doğru adımlarla 3-5 güne indirilebileceğini kaydetti.

"Spekülatörlerin amacına ulaşması önlenecek"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise "27 günlük gecikmeyle sözleşme yapılmasının bedeli ülkemize ve tüketicilere büyük maliyet getirebilir. Yerinde bir değişiklik olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de söz konusu düzenlemeyle daha hızlı hareket edecek olan TMO'nun spekülatörlerin amaçlarına ulaşmasını önleyeceğine işaret etti.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan da geçmişte Gıda Komitesi'nde görev yaptığını anımsatarak, TMO'nun fiyat dalgalanmalarının önüne anında geçmesi için hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye'de hiçbir kurumda KİK ile ihale yapılmadığını savunarak, TMO'nun yurt dışı ihalelerinde KİK'ten istisna tutulmasına yönelik maddenin istismarının nasıl önleneceğini sordu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, TMO'nun alım fiyatlarını erkenden açıklamasının, üreticiyi haksız rekabetten kurtardığını söyledi. Güneş, KİK'in ihale açısından zaman kayıplarına neden olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise söz konusu maddeye ilişkin "KİK 17 yıldır yürürlükte. TMO bugüne kadar bu ihtiyaçları karşılıyordu. KİK ile ihtiyaçları karşılamak mümkündür. Sürekli olarak KİK'e istisnalar getiriliyor. Sistem hiçbir zaman kişilerin iyi niyetine emanet edilemez. Son derece yanlış bir düzenleme. Karanlık, gri bir alan oluşturuluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, görüşülen kanun teklifi nedeniyle bir şirketin hisselerinin çok yükseldiğini belirterek, "Bu yasanın çıkacağını bilerek birileri Kombassan hisselerini toplamış. Ağustosta 1,73 olan hisse değeri şimdi 2,93 olmuş. Suç duyusunda bulunuyorum. Bu bir skandaldır. SPK devreye girmelidir. SPK'ya yazılı olarak da suç duyurusunda bulunacağım." diye konuştu.

Teklifin görüşmeleri devam ediyor.