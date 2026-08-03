Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin kapatılması ortak karar değil - Son Dakika
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin kapatılması ortak karar değil

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi\'nin kapatılması ortak karar değil
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Gelecek Partisi'nden ayrılış sürecini ve muhalefette yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP ile yapılan milletvekili iş birliğinin en büyük kırılma noktası olduğunu söyledi. Gelecek Partisi'nin kapatılmasının ortak bir karar olmadığını belirten Özdağ, 6'lı masada ciddi hatalar yapıldığını ifade etti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Gelecek Partisi'nden ayrılık sürecinden muhalefet partileri arasındaki ilişkilere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Özdağ, CHP ile yapılan iş birliği, 6'lı masa süreci ve Yeni Yol Grubu'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"PARTİDEN AYRILMA NEDENİM TÜRKİYE İÇİN DUYDUĞUM ENDİŞEYDİ"

Gelecek Partisi'nden ayrılma sürecini anlatan Selçuk Özdağ, birlikteliklerin doğru zeminde kurulması gerektiğini belirterek, "Birliktelikler doğru kurulmazsa her partinin yok olacağını ve Türkiye için felaket olacağını söyleyerek partiden ayrıldım." dedi.

"GELECEK PARTİSİ'NİN KAPATILMASI ORTAK BİR KARAR DEĞİL"

Partinin geleceğine ilişkin tartışmalara da değinen Özdağ, Gelecek Partisi'nin kapatılması yönündeki kararın ortak bir iradeyi yansıtmadığını söyledi. "Süreç doğru yürütülmedi." diyen Özdağ, alınan kararların yönetiliş biçimine yönelik eleştirilerde bulundu.

"YENİ YOL GRUBU'NU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Yeni Yol Grubu'nun siyasi çalışmalarını sürdürmesini istediklerini belirten Özdağ, grubun devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeni Yol Grubu'nu yaşatmak istiyoruz." dedi.

"ASIL KIRILMA NOKTASI CHP İLE YAPILAN İŞ BİRLİĞİYDİ"

Muhalefetin seçim sürecini değerlendiren Selçuk Özdağ, en önemli dönüm noktasının CHP ile gerçekleştirilen milletvekili iş birliği olduğunu ifade etti. "Asıl kırılma noktası, CHP ile yapmış olduğumuz milletvekili birlikteliği oldu." diyen Özdağ, 6'lı masa sürecinde de önemli hatalar yapıldığını belirterek, "6'lı masada ciddi hatalar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

"HEMEN HEMEN HER PARTİ BENİMLE GÖRÜŞTÜ"

Siyasi temaslarına da değinen Özdağ, farklı partilerden görüşme talepleri aldığını belirterek, "Hemen hemen her parti benimle görüştü." dedi. Bu açıklamasıyla siyasi kulislerde yaşanan temaslara ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.

Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ, Son Dakika

Son Dakika Gelecek Partisi Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin kapatılması ortak karar değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin kapatılması ortak karar değil - Son Dakika
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