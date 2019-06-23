Son Dakika Haberleri: Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı
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Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı

53 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını izlemek için geldiği AK Parti İl Başkanlığından ayrıldı.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını izlemek için geldiği AK Parti İl Başkanlığından ayrıldı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yasağı kaldırmasının ardından kameraların karşısına geçen Yıldırım, daha sonra bir süre daha İl Başkanlığında kaldı.
Durum değerlendirmesi yapan Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığının önünde bekleyen bir grubun, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde binadan ayrıldı.
Yıldırım'ın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da AK Parti İl Başkanlığından ayrıldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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