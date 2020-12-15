YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

MİT'İN YENİ BİNASI "KALE"NİN HİZMETE AÇILMASI
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının Bağlıca'da açılan yeni hizmet binasının drone kamera ile havadan görüntüleri
Açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'in yeni hizmet binasının açılış törenine katılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT'in sembolik maketini hediye etmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Dualarla açılışın yapılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi
İRAN'DAKİ UÇAK KAZASI
Uçağın düştüğü yer ve çevresinden detaylar
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
Uçağı enkazı ve kazada ölenlerin cesetleri
Cesetlerin taşınması
TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI'NDA VANALARIN AÇILMASI
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Rusya Devlet Başkanı Putin'den detay
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Video konferans bağlantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Vuçiç ve Borisov'un sembolik olarak vanayı açmaları - MİT'in yeni "Kale"si açıldı (6 OCAK)
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara Etimesgut'ta inşa edilen yeni hizmet binası "Kale"nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.
İran'daki uçak kazasında 176 kişi hayatını kaybetti (7 OCAK)
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 176 kişi öldü. İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.
TürkAkım doğal gaz boru hattında vanalar açıldı (8 OCAK)
Rus doğal gazını Karadeniz altına döşenen borularla Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz hattı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle hizmette açıldı.
- Kaynak: AA
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