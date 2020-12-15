YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

MİT'İN YENİ BİNASI "KALE"NİN HİZMETE AÇILMASI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının Bağlıca'da açılan yeni hizmet binasının drone kamera ile havadan görüntüleri

Açılış töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'in yeni hizmet binasının açılış törenine katılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT'in sembolik maketini hediye etmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi

Dualarla açılışın yapılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi

İRAN'DAKİ UÇAK KAZASI

Uçağın düştüğü yer ve çevresinden detaylar

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Uçağı enkazı ve kazada ölenlerin cesetleri

Cesetlerin taşınması

TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI'NDA VANALARIN AÇILMASI

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Rusya Devlet Başkanı Putin'den detay

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Video konferans bağlantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Vuçiç ve Borisov'un sembolik olarak vanayı açmaları - MİT'in yeni "Kale"si açıldı (6 OCAK)

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara Etimesgut'ta inşa edilen yeni hizmet binası "Kale"nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

İran'daki uçak kazasında 176 kişi hayatını kaybetti (7 OCAK)

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 176 kişi öldü. İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

TürkAkım doğal gaz boru hattında vanalar açıldı (8 OCAK)

Rus doğal gazını Karadeniz altına döşenen borularla Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz hattı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle hizmette açıldı.