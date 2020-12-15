YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (1) - Son Dakika

KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile röportaj

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu fotoğraflarından oluşan slayt gösteri

Hekimleri Çapa Tıp Fakültesi önünde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu anması

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinden hava görüntüleri

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinden içinden görüntüler

KOVİD 19 NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İstanbul'dan deniz, vapur ve boş sokak görüntüleri

Ankara'dan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus meydanı, Hacı Bayram-ı Veli Cami önü, Ankara Kalesi, Sıhhiye Meydanı, Kuğulu Park, Kocatepe Cami, tarihi mekanların önü ve boş sokaklardan görüntüler

İzmir'den Konak meydanından hava görüntüleri

Sokak denetimlerinden görüntüler

Antalya sahilinden görüntüler

Güvenlik güçlerinin denetimleri

Emek arabasıyla ekmek satılması

Şanlıurfa balıklı gölden görüntüler

Van'ın Muradiye ilçesinde Vefa Destek Gruplarının yaşlı ailelere yardım dağıtması

Yardım alan aileler ile röportaj

Jandarma ekiplerinin yaşlı ailelere yardım dağıtması

Evde kalan vatandaşlara konser verilmesi

Zonguldak boş sokakların havadan görüntülenmesi

- Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti (1 Nisan)

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde hem öğrencileri hem de hastaları tarafından çok sevilen ve "hocaların hocası" olarak anılan 68 yaşındaki Taşçıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin adı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak değiştirildi.

Kovid 19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı (3 Nisan)

Türkiye'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak iline 15 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı. 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için yaklaşık 34,4 milyon kişiyi kapsayan sokağa çıkma yasağı getirildi.