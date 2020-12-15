YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (1) - Son Dakika

KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile röportaj
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu fotoğraflarından oluşan slayt gösteri
Hekimleri Çapa Tıp Fakültesi önünde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu anması
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinden hava görüntüleri
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinden içinden görüntüler
KOVİD 19 NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
İstanbul'dan deniz, vapur ve boş sokak görüntüleri
Ankara'dan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus meydanı, Hacı Bayram-ı Veli Cami önü, Ankara Kalesi, Sıhhiye Meydanı, Kuğulu Park, Kocatepe Cami, tarihi mekanların önü ve boş sokaklardan görüntüler
İzmir'den Konak meydanından hava görüntüleri
Sokak denetimlerinden görüntüler
Antalya sahilinden görüntüler
Güvenlik güçlerinin denetimleri
Emek arabasıyla ekmek satılması
Şanlıurfa balıklı gölden görüntüler
Van'ın Muradiye ilçesinde Vefa Destek Gruplarının yaşlı ailelere yardım dağıtması
Yardım alan aileler ile röportaj
Jandarma ekiplerinin yaşlı ailelere yardım dağıtması
Evde kalan vatandaşlara konser verilmesi
Zonguldak boş sokakların havadan görüntülenmesi
- Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti (1 Nisan)
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde hem öğrencileri hem de hastaları tarafından çok sevilen ve "hocaların hocası" olarak anılan 68 yaşındaki Taşçıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin adı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak değiştirildi.
Kovid 19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı (3 Nisan)
Türkiye'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak iline 15 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı. 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için yaklaşık 34,4 milyon kişiyi kapsayan sokağa çıkma yasağı getirildi.
- Kaynak: AA
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