Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.30 sıralarında merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkiinde korkunç bir olay yaşandı.

ÇİFTÇİLER KADIN CESEDİ BULDU

Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, yaklaşık 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu. Jandarma ve sağlık ekibinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerindeki incelemede üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için morga götürüldü. Boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen cansız bedenin kimlik tespiti ile ilgili çalışma başlatıldı