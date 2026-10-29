Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı - Son Dakika
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Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı

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Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı
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Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı
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Düzce Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslediği belediye otobüsünde yolculara sürpriz yaptı. Montlarıyla kendilerini gizleyerek yolcuların arasına oturan bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşlarını çalmaya başladı. Ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik eden yolcuların o anlardaki şaşkınlığı ve sevinci kameraya yansıdı.

Düzce’de bir belediye otobüsüne binen yolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda unutamayacakları bir yolculuk yaptı. Yolcu sandıkları kişilerin bando takımı çıkması, otobüste duygusal anlara sahne oldu.

Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı

OTOBÜS TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik hazırlandı. Etkinlik kapsamında Ulaşım AŞ’ye ait 81 numaralı Üniversite-Hastane hattında çalışan otobüs Türk bayraklarıyla donatıldı.

Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı

MONTLARIYLA KAMUFLE OLDULAR

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bando Takımı üyeleri, otobüsün orta bölümündeki koltuklara oturarak montlarıyla kendilerini gizledi. Otobüse binen yolcular, bando üyelerinin montlarını çıkarıp aniden Cumhuriyet marşlarını çalmaya başlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı

OTOBÜS KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Belediye ekiplerinin yolculara Türk bayrakları dağıtmasıyla otobüs kırmızı beyaza büründü. Marşlara ellerindeki bayraklarla eşlik eden yolculardan bazıları duygusal anlar yaşarken, bazıları da o anları sevinçle cep telefonlarıyla kaydetti.

Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı
Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı
Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı
Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı
Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı
Cumhuriyet BayramıDüzce BelediyesiBelediye29 EkimGüncelDüzceSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tugba b. tugba b.:
    benim gözlerim dolu onları düşünemiyorum 3 1 0 Yanıtla
  • Ertuğrul Tıraş Ertuğrul Tıraş:
    Helal olsun bu şekilde düşünen tüm belediyelere 0 0 Yanıtla
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