Yöresel ürün fuarı gibi cezaevi satış mağazası

Türkiye'deki farklı cezaevlerindeki hükümlülerin ürettiği Antep fıstığından Manisa'nın haşhaş ezmesine, Kahramanmaraş'ın bakır ürünlerinden Tokat'ın sofra bezlerine kadar yüzlerce yöresel ürünün satıldığı Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu satış mağazasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Günde yaklaşık 30 bin aracın geçiş yaptığı Ankara- Kayseri kara yolu üzerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren cezaevi satış mağazasında, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve 15 iş kolunda meslek öğretilen 300 hükümlünün yaptığı oniks taşı ve mermerden hediyelik eşyalar, kaya tuzundan gece lambaları, mobilya malzemeleri ve tel örgü ürünleri satışa sunuluyor.

Satış mağazasında ayrıca Türkiye'nin her bölgesindeki ceza infaz kurumlarında üretilen yöresel ürünlerin de satışı yapılıyor.

Adeta yöresel ürün fuarını andıran mağazada, Isparta'nın gül ürünleri, Hatay'ın defne ve kil sabunları, Antep fıstığı, Manisa'nın haşhaş ezmesi, Bilecik'in reçelleri, Kahramanmaraş'ın bakır ürünleri, Uşak'ın deri mont ve çantaları, Çorum İskilip'in kösele ayakkabıları, Denizli'nin havlu ve bornozları, Konya'nın deri terlikleri, Tokat'ın sofra bezleri, Sinop'un gömlekleri, Mardin'in gümüş takıları, Karaman'ın ahşap oyma ürünleri de satılıyor.

Hükümlüler 15 iş koluna yönlendiriliyor

Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mehmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin 15 iş kolunda çeşitli mesleklere yönlendirildiğini söyledi.

Bu iş kollarından elde edilen gelirlerin büyük kısmının yine hükümlülerin topluma kazandırılması için kullanıldığını belirten Ateş, ürünlerinin de başta kendi kurumlarındaki satış mağazası olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki ceza infaz kurumlarındaki satış yerlerine gönderildiğini ifade etti.

Mehmet Ateş, Anadolu'nun her bölgesinde hükümlülerin ürettiği yöresel ürünlerin de kendi mağazalarında satışa sunulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kurumumuzda, hükümlülerimizin hayata hazırlanması için besicilik, tarım, demir, oniks ve mobilya iş kolu, satış mağazası ve halka açık restoranımız bulunuyor. Buradaki hükümlüler dışarıda çalıştıkları iş durumu ve yeteneklerine uygun sınıflandırılarak, talepleri doğrultusunda iş kollarında değerlendiriliyor. Amacımız, hükümlülerin iyileştirme ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde var olan yeteneklerini geliştirmeleri, tekrar sosyal hayata çıktıklarında yeni bir iş kazanımı ve var olan işlerini geliştirmelerini sağlamak."

Satış mağazası sorumlusu Mehmet Kılınç da ürünlerin çok ilgi gördüğüne işret ederek, "Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki kurumumuzda bulunan satış mağazamız çok ilgi görüyor. Aynı zamanda restoranımız da olduğu için buradan geçen vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var." dedi.

Kırşehir'e özgü yöresel ürünlerin de mağazada yer aldığını anlatan Kılınç, "Burada kendi atölyemizden tespihler, mermer ve oniks taşı ile işlenen figürler yer alıyor." diye konuştu.