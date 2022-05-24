Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede - Son Dakika
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Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede

24.05.2022 18:01

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerin birlikte çektirdiği fotoğraf ise yürek parçaladı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin birlikte çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı.

5 KAHRAMAN AYNI KAREDE

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verilirken askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı paylaşıldı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

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3 YILDIR TSK'DA GÖREV YAPIYORDU

Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehadeti, Malatya Yaka Mahallesi'ndeki ailesine duyuruldu. Baba Cevat ile anne Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu
Şehit Celal Tekedereli

İZMİR ŞEHİDİ, BU YAZ DÜNYAEVİNE GİRECEKTİ

28 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi de İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu
Şehit Hüseyin Cankaya

ANTALYA, ŞEHİDİN BABAEVİNE AKIN ETTİ

28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in de acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti. Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu
Şehit Abdulkadir Güler

ANKARA ŞEHİDİ 3 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnız bırakmadı. Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu
Şehit Onur Doğan

23 YAŞINDAKİ UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi. Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu
Şehit Bircan Kapılay
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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı Şehitlerden geriye yürek burkan bu fotoğraf kaldı Şehitlerden geriye yürek burkan bu fotoğraf kaldı
Kaynak: İHA

Piyade, Şehit, Çavuş, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede - Son Dakika


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