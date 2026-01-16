Yurt Dışına Kaçış Planı Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
Yurt Dışına Kaçış Planı Cinayetle Sonuçlandı

Yurt Dışına Kaçış Planı Cinayetle Sonuçlandı
16.01.2026 15:39
İstanbul'da bir kişi, insan kaçakçılarının eline düşeceğini öğrenince öldürüldü. Soruşturma sürüyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,ARNAVUTKÖY'de otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulunan cesetle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüphelimin ifadeleri alındı. Cinayetin detayları ortaya çıktı. Hakkında 36 yıl hapis cezası nedeniyle yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Emrah A.(40)'ın kendisine yardım etmeye çalışan Özgür Yurdakul'un onu insan kaçakçılarına teslim edeceğini öğrendiğinde 'Beni başkasına mı teslim edeceksiniz' diyerek başından vurduğu tespit edildi. Tekirdağ il sınırları içinde meydana gelen olayın ardından Emrah A.'nın ön koltukta bulunan cesetle birlikte İstanbul'a döndüğü uygulama noktasından kaçarak aracı terk ettiği öğrenildi. Olay sırasında araçta bulunan Berkay T.(18)'in ise fırsat bulup kaçtığı belirtildi.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYAN ARACIN İÇİNDE CESET BULUNMUŞTU

Arnavutköy'de 15 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı değerlendiren polis Arnavutköy bölgesine giriş yapacağı öğrenilen bir aracı takibe almıştı. Ancak polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Polis bölgede yaptığı araştırmada araçtan inerek kaçtığı tespit edilen Emrah A.'yı gözaltına aldı. Bu sırada polisi arayarak teslim olan Berkay T., kaçan araçta olduğunu Emrah A.'nın otomobil içinde bir cinayet işlediğini söyledi. Polis ekipleri Berkay T.'nin otomobili terk ettiklerini söylediği yere gittiğinde otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Özgür Yurdakul'un cesediyle karşılaşmıştı.

CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ SIR PERDESİ KALKTI

Cinayet Büro Amirliğine alınarak sorgulanan Emrah A., Bertay T. ve babası Murat T.'nin ifadeleri olayın üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Bir süre önce Emrah A.'nın cezaevinden izinli çıkarak geri dönmediği ve cezaevi firarisi durumda olduğu belirlendi. Emrah A.'nın tekel büfesi işleten askerlik arkadaşı Murat T.'yi arayarak 'Benim gasp yüzünden 36 yıl cezam var. Şimdi dışardayım ama bu cezam kesinleşince tekrar içeri gireceğim. Bana yardım edecek kimseyi tanıyor musun' diye sorduğu öğrenildi.

3 KİŞİ EDİRNE'YE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞLAR

Polis soruşturmasına göre Murat T. işlettiği tekel büfesinde 1 yıldır yanında çalışan ve daha önce insan kaçakçılarıyla irtibatı olduğunu bildiği Özgür Yurdakul'dan yardım istediği öğrenildi. Bir süre sonra Özgür Yurdakul'un bazı kişilerle konuşarak yurt dışına kaçışı organize ettiği, olay günüde Özgür Yurdakul, Emrah A. ve Berkay T.'nin bir araçla Edirne'ye doğru yola çıktıkları belirlendi.

'BENİ BAŞKASINA MI TESLİM EDECEKSİNİZ' DİYEREK ÖLDÜRDÜ

Tekirdağ il sınırları içine geldiklerinde Emrah A.'nın insan kaçakçılarıyla yaptığı konuşma sırasında kendisinin başka birilerine teslim edileceğini duyduğunda sinirlendiği, otomobil harekat halindeyken bir anda silahını çekerek ön koltukta oturan Özgür Yurdakul'u başından vurarak öldürdüğü belirlendi.

YOL BOYUNCA CESEDİ DEVRİLMESİN DİYE ARKADAN TUTMUŞ

Poliste ifade veren o sırada otomobili kullanan Berkay T. "Bir anda yanımda oturan Özgür Yurdakul başından vurularak öldü. Ben çok panik yapınca Emrah, benim arka koltuğa geçmemi ve otomobili kendisinin kullanacağını söyledi. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktık. Beni de öldürmesinden korktuğum için babama 'Büyük bir sorun var' diyerek mesaj attım. Ceset halan ön koltuktaydı. Yol boyunca cesedin sağa sola devrilmemesi için arkadan tutmaya çalıştım" dediği öğrenildi.

POLİS NOKTASINDAN KAÇTIKTAN SONRA BİR YOLUNU BULUP UZAKLAŞTIM

Arnavutköy'e yaklaştıklarında polis kontrol noktasıyla karşılaştıklarını anlatan Berkay T. "Polisin dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladık. Ben halen sağa sola savrulan cesedi düz tutmaya çalışıyordum. Peşimizdeki polisleri bir an için atlatınca bir ara sokağa çekerek cesetle birlikte aracı terk ettik. Yaya olarak kaçmaya başladık. Ben beni de öldürür diye korkumdan onun yanında koşuyordum. Sonra bir fırsatını bulup yanından kaçtım. Hemen polisi arayıp cinayeti anlattım" dedi.

'ÇOK ALKOLLÜYDÜM NE OLDUĞUNU TAM HATIRLAMIYORUM'

Öte yandan olayın faili Emrah A.'nın hakkındaki hapis cezası nedeniyle yurt dışına kaçmayı planladığını, olay anında bir sinirlenip bir anda silahını çektiğini çok alkollü olduğunu tam olarak ne olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Emrah A., Berkay T. ve babası Murat T. adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
