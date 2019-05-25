Yürüyüş Ligi yarışmaları sona erdi

ANKARA/ DHA

Ankara'da yapılan Kulüpler yürüyüş Ligi finalleri tamamlandı.

Erkeklerde Salih Korkmaz 5000m de 19.44 luk derecesi ile U23 ve büyükler yeni Türkiye rekorunu kırarken, Meryem Berkmen ise 5000m de 21.36 lık derecesi ile U20 ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı

Bugün yapılan finallerde dereceye giren kulüpler:

U16 Erkeklerlerde 1. Batman Belediye Spor, 2. Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 3. Malatya Beydağı HİS Spor Kulübü

U18 Erkeklerde 1. Malatya Gençlik Hizmetleri Spor kulübü, 2.Malatya Büyükşehir Bld. Spor Kulübü, 3. Ayvalık Atletizm Spor Kulübü

Büyük Erkekler de 1. İstanbul Enka Spor Kulübü, 2. Ankara PTT Spor Kulübü, 3. Malatya Büyükşehir Bld. Spor Kulübü

U16 Kizlarda 1. Adıyaman Tarım Spor Kulübü, 2. Batman Petrolspor Kulübü, 3. Ayvalık Atletizm Spor Kulübü

U18 Kızlarda 1. Batman Petrolspor Kulübü, 2. Eskişehir Harb-İs Spor Kulübü, 3. Ordu Fatsa Spor Kulübü

U20 Kadınlarda, 1. Adıyaman Tarım Spor kulübü, 2. Çorum Osmancık Belediye Spor, 3. Ayvalık Atletizm Spor Kulubu

Büyük Kadınlarda, 1. İstanbul Enka Spor Kulübü, 2. Ankara PTT Spor Kulübü, 3. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü



