Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

09.04.2026 13:48  Güncelleme: 19:47
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital bir platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney’in ayahuasca çayına yönelik özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. Peki, Ayahuasca çayı nedir? Yusuf Güney'in gözaltına alınmasına sebep olan ayahuasca çayı yasak mı, içeriğinde neler var? Detaylar haberimizde.

İstanbul’da son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme, alternatif bilinç deneyimleriyle ilişkilendirilen ayahuasca çayını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital bir platformda yayınlanan programa katılan şarkıcı Yusuf Güney’in ayahuasca çayına yönelik özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, bu içeceğin içeriğinde yer alan DMT maddesinin yasaklı maddeler arasında bulunduğu belirlenirken, Güney’in gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Ayahuasca çayı nedir? Yusuf Güney'in gözaltına alınmasına sebep olan ayahuasca çayı yasak mı, içeriğinde neler var? Detaylar...

AYAHUASCA ÇAYI NEDİR?

Ayahuasca çayı, kökeni Güney Amerika’nın Amazon bölgesine dayanan, psikoaktif etkileriyle bilinen bitkisel bir karışımdır. Yüzyıllardır yerli halklar tarafından kullanılan bu içecek, özellikle spiritüel ritüeller ve şifa amaçlı törenlerde önemli bir yere sahiptir.

Geleneksel kullanımında, ayahuasca deneyimi genellikle bir şaman rehberliğinde gerçekleştirilir. Bu ritüellerde çayın, bireyin bilinç düzeyini değiştirdiği, içsel farkındalık sağladığı ve duygusal arınmaya katkıda bulunduğuna inanılır. Ancak modern dünyada bu tür uygulamalar, kontrolsüz ve tıbbi denetim olmadan gerçekleştirildiğinde ciddi riskler barındırabilir.

Ayahuasca çayı, son yıllarda alternatif terapi ve kişisel gelişim arayışları kapsamında popülerlik kazanmış olsa da, bilimsel çevreler bu deneyimin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

AYAHUASCA ÇAYI YASAK MI?

Ayahuasca çayının hukuki durumu, içeriğinde bulunan maddeler nedeniyle birçok ülkede tartışmalıdır. Özellikle çayın temel bileşenlerinden biri olan DMT (dimetiltriptamin), pek çok ülkede yasaklı ve kontrol altındaki maddeler listesinde yer almaktadır.

Türkiye’de de DMT, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle ayahuasca çayının üretimi, bulundurulması veya kullanımı hukuki yaptırımlara neden olabilir. İstanbul’da yürütülen son soruşturmada da bu durumun altı çizilmiş ve söz konusu maddenin yasaklı olduğu resmi olarak belirtilmiştir.

Uzmanlar, bu tür maddelerin yalnızca yasal değil, aynı zamanda sağlık açısından da ciddi riskler taşıdığına dikkat çekmektedir. Kontrolsüz kullanım, hem bireysel hem de toplumsal açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilir.

AYAHUASCA İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Ayahuasca çayı genellikle iki ana bileşenin birleşimiyle hazırlanır:

Banisteriopsis caapi (Sarmaşık)

Bu bitki, ayahuasca karışımının temelini oluşturur. İçeriğinde bulunan MAO inhibitörleri, diğer psikoaktif bileşenlerin etkisini artırır.

DMT İçeren Bitkiler

Karışıma eklenen bazı bitkiler, güçlü bir psikoaktif madde olan DMT içerir. Bu madde, beynin algı sistemini doğrudan etkileyerek yoğun halüsinasyonlara ve bilinç değişimlerine yol açabilir.

Bu iki bileşenin birlikte kullanılması, ayahuasca çayının güçlü etkilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Ancak bu etkiler her zaman olumlu değildir.

AYAHUASCA ÇAYI TEHLİKELİ Mİ?

Ayahuasca çayı tüketen kişilerde şu etkiler gözlemlenebilir:

  • Yoğun görsel ve işitsel halüsinasyonlar
  • Zaman ve mekân algısında bozulma
  • Derin duygusal dalgalanmalar
  • Bilinç durumunda değişiklikler

Bazı kullanıcılar bu deneyimi “ruhsal arınma” olarak tanımlasa da, uzmanlar bu tür deneyimlerin herkes için güvenli olmadığını vurgulamaktadır.

  • En sık bildirilen yan etkiler arasında şunlar yer alır:
  • Şiddetli mide bulantısı ve kusma
  • Kalp ritim bozuklukları
  • Yoğun anksiyete ve panik ataklar
  • Travmatik psikolojik etkiler

Bu nedenle, tıbbi gözetim olmadan ve kontrolsüz şekilde tüketilmesi ciddi sağlık riskleri doğurabilir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 146314 146314:
    Bir ara seyahat ediyorum uçuyorum kaçıyorum diyordu...sebebi bu cay mi acaba ? 8 0 Yanıtla
  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Rize çayının suyumu çıktı bilmediğiniz çayları içiyorsunuz? 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
