500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

10.11.2025 08:41
81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek dev projede başvurular bugün itibarıyla başladı. Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak. İşte adım adım tüm işlemler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru sürecine ilişkin video paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Paylaşıma göre e-Devlet başvurularında oluşabilecek sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak.

Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

BELİRLENEN SÜRE İÇİNDE ÜCRET YATIRILMAZSA BAŞVURU İPTAL EDİLECEK

Videoda başvuru sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz."

SON TARİH 19 ARALIK

e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları da 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

2+1 KONUTLAR 65 VE 80 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Öte yandan; konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı. 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek.

ISI, SES VE SU YALITIMLI

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar; ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT VE 240 AY VADEYLE SATILACAK

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • selami inel:
    amaç para toplamak 5 6 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    %10 peşini verecek emekli var mı? zengin projesi gösteriş başka bişey değil... 6 4 Yanıtla
  • Asil280721&:
    uğur Bozkurt senin gibi adamlar bir bitmedi biliyor musun bu ülkede bu ülkede ne yapılsa karşı çıkıyorsunuz köprüye karşı çıkarttınız arabaya karşı çıkarsınız yapılan hizmete karşı çıkarsınız ama en çok da siz kullanırsınız sen emeklinin avukatısın ya abi bir şeyi de destekleyin ya 2 0 Yanıtla
  • 42d4rwm4sp:
    devlet güvencesi!!! 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
