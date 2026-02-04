Zabıta Memuruna Saldırı - Son Dakika
Zabıta Memuruna Saldırı

04.02.2026 15:39
Avcılar'da kaldırımla park edilen araç sebebiyle zabıta memuruna saldırı gerçekleşti.

AVCILAR'da kaldırıma park edilen aracın, belediyeye şikayet edilmesi üzerine sokağa giden zabıta memuru Volkan Yılmaz (42) ile araç sahibi arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın telefonla fotoğraf çekmesi üzerine çıkan arbedede kaşı yarılan Yılmaz hastaneye kaldırılırken olaya karıştığı belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırıma park edilen ve yaya geçişini engellediği belirtilen otomobil, belediye çağrı merkezine şikayet edildi. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, 4 tekerleği de kaldırım üzerinde bulunan otomobilin kaldırılmasını istedi. Aracını park edecek yer bulamadığı için mecburen kaldırıma bıraktığını söyleyen sürücü ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Aracın kaldırılmaması üzerine cezai işlem uygulamak amacıyla otomobilin fotoğrafını çekmek isteyen zabıta memuru Volkan Yılmaz ile araç sahibi arasında arbede yaşandı. İddiaya göre araç sahibi, Yılmaz'ın telefonunu alarak yere fırlatıp kırdı. Çıkan arbedede Yılmaz'ın kendisine kafa attığını öne süren araç sahibi ve arkadaşı, Yılmaz'a yumruklarla saldırdı. Kavgada kaşı yarılan Yılmaz, ekip arkadaşları tarafından Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenilen zabıta memuru Volkan Yılmaz'ın kaşına iki dikiş atıldığı belirtildi. Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ı ziyaret eden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, doktorlardan bilgi aldı. Volkan Yılmaz'ın hastane polisine şikayeti üzerine olaya karışan 3 kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

'SİNKAFLI SÖZLERLE BİZİ KOVMAYA ÇALIŞTI'

Zabıta Volkan Yılmaz, "Vatandaşın kaldırım üzerine araç parkı şikayeti üzerine adrese gittik. 4 tekerleğiyle kaldırım üzerinde olan aracı gördük. Araç sahibi başka araç park edecek yer olmadığını öne sürerek kaldırmadı. Kaldırmadığı takdirde cezai işlem başlatacağımızı söyledik. Bunun üzerine sinkaflı sözlerle bizi kovmaya çalıştı. Araç plakasını telefonla çekmek isterken telefonu elimden aldı. Telefonu vermesini söyledim, vermeyince aramızda itişme yaşandı. Telefonu yere fırlatarak kırdı, sonrasında kavga başladı. Kısa süre önce by-pass ameliyatı oldum. 4 damarım değişti. Şimdi kaşım yarıldı, iki dikiş atıldı. Burnumda kanama oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Güvenlik, Avcılar, Zabıta, Ulaşım, Güncel, Olay, Son Dakika

