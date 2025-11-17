Zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğunun yan yana defnedildiği mezarlar görenlerin için sızlattı - Son Dakika
Yaşam

Zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğunun yan yana defnedildiği mezarlar görenlerin için sızlattı

Zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğunun yan yana defnedildiği mezarlar görenlerin için sızlattı
17.11.2025 10:47
İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme olayında hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi. Baba Servet Böcek'in tedavisi sürerken, gözaltı sayısı 11'e çıktı. Olayın ardından acı görüntüler kalbini sızlattı. Olayın aydınlatılmasını bekleyen aile üyeleri, suçluların cezalandırılmasını talep etti. Adli soruşturma devam ederken, 11 kişi gözaltına alındı ve sorguları sürüyor.

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme olayının ardından hayatını kaybeden anne ve çocukları yan yana defnedilirken, anne ve küçük kızının mezar taşlarına sarılan gelin duvağı ise görenlerin içini sızlattı. Baba Servet Böcek'in tedavisinin devam ettiği ve gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Olay, 12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafta sonu toprağa verildi. Anne ve 2 çocuğu Bolvadin Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilirken, mezarlıktaki acı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.

Torunlarını kaybeden acılı aile üyeleri olayın aydınlatılmasını bekliyor

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:

"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor 'iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki 'başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın."

11 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Olayla ilgili açılan adli soruşturma tüm yönleriyle soruşturulurken Adli Tıp Kurumunca ilk inceleme sonucu hazırlanan raporda 2 çocuğun ve annenin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüm sebebinin tespit edilmesi için kati (son) raporun inceleme sonucunun beklendiği belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde aralarında ailenin kaldığı otel sahibi ve yemek yedikleri esnaf ile ilaçlama şirketi yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

SON DAKİKA: Zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğunun yan yana defnedildiği mezarlar görenlerin için sızlattı - Son Dakika
