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Zeytin Dalı bölgesindeki bayramlaşmada duygusal anlar! Bakan Soylu, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Zeytin Dalı bölgesindeki bayramlaşmada duygusal anlar! Bakan Soylu, gözyaşlarını tutamadı

21.07.2021 13:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin ve Azez'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında duygusal anlar yaşandı. Bölgede görev yapan polislere seslenen Bakan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin. Ak saçlı olasınız. Ak sakallı olasınız. Torunlarınızı okşayasınız. Onlara kahramanlık türkülerinizi anlatasınız. Duamız sizin için budur" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve diğer yetkililerle Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin'e geçti.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Burada ilk olarak Afrin İnsani Yardım merkezini ziyaret eden Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Şifa Hastanesine geçerek görev yapan doktorlarla sohbet etti. Ardından Afrin Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Hizmet Binasını ziyaret eden Soylu, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı, yeni yapılan misafirhanede incelemelerde bulundu. Son olarak Afrin Şehit Emniyet Müdürü Murat Ertekin Polis Özel Harekat Karargahına geçen Soylu, burada vekalet verdiği kurbanı kestirdi, polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

Burada polislere hitaben konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Gittikleri hiçbir yere zulüm götürmediklerini, Müslümanlıkla yoğrulduklarını ifade eden Soylu, "Gittiğimiz hiçbir yeri tarumar etmedik. Hiçbir dine ve inanca zulüm yapmadık. Çünkü Allah'ın emri var. İnsan yaratılmışların en şereflisidir." dedi.

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı

"BİZLER İYİLİĞİN, ONLAR KÖTÜLÜĞÜN TARAFINDA"

Kötülüğün hiçbir şartta kalıcı olmadığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Hepimiz Karabağ'ı biliyoruz, orda da kötülük hakim olmadı. Bir taraftar bütün dünyanın gözü önünde Balkanların merkezinde Srebrenitsa'daki katliamları biliyoruz. Batının alnının çatının orası bir kara leke olarak yazıldı. Libya'yı, Filistin'i biliyoruz. Anlaşılıyor ki bizler hakkın tarafındayız, onlar batılın tarafında. Bizler iyiliğin, onlar kötülüğün tarafında."

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı

"ÜZÜLMÜŞ GİBİ YAPIYORLAR"

Amaçlarının hiç bir zaman menfaat olmadığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Şu nesli, bu arkadaşlarımızı gelecek nesildeki tarih bir başka yazacak. Diyecekler ki bu kahramanlar bitirdi bu terör meselesini. Bu defteri, onlar kapattı. Yüzyıllar boyunca Allah nasip edecek, arkanızdan dualar okunacak. Sorumluluğunuz, sadece kendine ait bir sorumluluk değildir. Sorumluluk, aynı zamanda kendi milletimizin olduğu kadar etrafımızda olan coğrafyaya sorumluluktur. Batı, bütün derdini doğuya yıkmaktadır. Bu, büyük bir oyundur. Bizi uğraştırıp bizi birbirimize düşürüp kendileri hayatlarına huzur içinde devam etmek istiyorlar. Mış gibi yapıyorlar. Üzülmüş gibi, ilgileniyormuş gibi yapıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama hiç dertlerinde değil."

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı

BAKAN SOYLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"Allah sizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin. Ak saçlı olasınız. Ak sakallı olasınız. Torunlarınızı okşayasınız. Onlara kahramanlık türkülerinizi anlatasınız. Duamız sizin için budur" derken gözyaşlarını tutamayan Soylu, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki her birinizin bu millet, ülke ve insanlık, geleneğimiz ve kültürümüz adına yapacak çok şeyiniz olacak. Çok emanet bırakacaksınız. Biz böyle bir milletiz ve böyle olmaya devam edeceğiz. Millet olmak kolay bir iş değildir. Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur. Beraber cuma namazında sıkı sıkı saf tutarak millet olunur. Çocuğun başını okşayarak millet olunur."

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı

AZEZ TEMASLARI

Konuşmanın ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, Afrin çarşısında esnafla bayramlaştı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Buradaki programının ardından Azez'e geçen Soylu ve beraberindekiler Azez Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Yerel polis ve müşterek görev gücü tarafından karşılanan Soylu, burada görev yapan kolluk kuvvetlerinin Kurban Bayram'ını kutladı, onlarla sohbet etti. Burada yerel kolluk kuvvetlerine hitaben konuşan Soylu, Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadıklarını ifade etti.

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı

"KARDEŞLERİMİZE SIRTIMIZI ÇEVİRMEDİK"

Allah'ın kendilerine bir emri olduğunu aktaran Soylu, şunları dile getirdi:

"Biz Müslüman'ız. Allah'ın bize emri var. Komşuluk hukuku vardır. Biz yıllarca birlikte yaşadık. Biz dünyada sınavda olduğumuzu biliyoruz. Aynı zamanda gücün imtihanındayız. İnsanlığın imtihanındayız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Eğer sınırın bu tarafında olan zulme sessiz kalsaydık, sizinle beraber olamasaydık bu sınavı kaybederdik. Çünkü bu dünya geçici, bunu biliyoruz, esas olan ahirdir. Biz Kurban Bayramı için geldik. Sizin, ailenizin ve sizin nezdinde Azezlilerin bayramını kutlamak için geldik. Eğer sırtımızı dönseydik, Allah'ın sınavından kalmış olurduk. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bize doğru yol çizdiği için. Batı dünyası, bu meselelere sessiz kalırken biz onların kayığına binmedik. Kardeşlerimize sırtımızı çevirmedik. Bu zulme sessiz kalmadık. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara yapılanlara sessiz kalmadık."

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı

Soylu ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'ye geçiş yaptı.

Zeytin Dalı bölgesindeki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı
Zeytin Dalı bölgesindeki bayramlaşmada duygusal anlar! Bakan Soylu, gözyaşlarını tutamadı

Süleyman Soylu, Zeytin Dalı, Kurban, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytin Dalı bölgesindeki bayramlaşmada duygusal anlar! Bakan Soylu, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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