Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yarın başlıyor!
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yarın başlıyor! - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yarın başlıyor!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada oynanacak 5. tur ilk maçlarının programı şöyle: Yarın: 13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)18.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yarın başlıyor!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada oynanacak 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:


Yarın:


13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)


14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)


16.30 Aytemiz Alanyaspor- Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)


18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)


20.45 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)


4 Aralık Çarşamba:


13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)


13.45 Eyüpspor- Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)


14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)


18.30 Altay- Trabzonspor (İzmir Atatürk)


20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)


5 Aralık Perşembe:


13.00 Kırklarelispor- Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)


14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)


18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)


20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)


Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Bahçeşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:05 
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