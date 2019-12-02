Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yarın başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada oynanacak 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:



Yarın:



13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)



14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)



16.30 Aytemiz Alanyaspor- Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)



18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)



20.45 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)



4 Aralık Çarşamba:



13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)



13.45 Eyüpspor- Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)



14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)



16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



18.30 Altay- Trabzonspor (İzmir Atatürk)



20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)



5 Aralık Perşembe:



13.00 Kırklarelispor- Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)



14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)



20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)



