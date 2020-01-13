Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:



Yarın:



16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)



18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)



20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



15 Ocak Çarşamba:



16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)



18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)



20.30 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)



16 Ocak Perşembe:



18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)



20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)



Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.