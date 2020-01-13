Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)20.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:


Yarın:


16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)


18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)


20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


15 Ocak Çarşamba:


16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)


18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)


20.30 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)


16 Ocak Perşembe:


18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)


20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)


Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.

Başakşehir, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:04 
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