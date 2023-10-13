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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işçi alımı kurasından yabancı uyruklu birinin çıkması tepki çekti - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işçi alımı kurasından yabancı uyruklu birinin çıkması tepki çekti

Son Güncelleme: 13.10.2023 19:19

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 1500 işçi alımı için başvuran 26 bin 54 kişi arasında yaptığı kura çekiminde bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçen maden mühendisi Mısırlı Abdelrahman Abdelattey işe girme hakkı kazandı. Abdelattey’in adının okunduğunu görenler hep bir ağızdan "Yuh" çekti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 1500 işçi alımı için dün kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada 1 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Mısırlı bir kişinin çıkması tepkilere neden oldu.

2 YABANCI UYRUKLU KURAYA GİRDİ

TTK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanında işçilerin 1500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü için de Karabük'te ikamet etme şartı getirildi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu tutulmadı. Daha sonra kuraya girmeye hak kazananların listesi yayınlandı. Zonguldak'ta kuraya girmeye hak kazanan 26 bin 54 kişi arasında, Afganistan vatandaşı Gholam Moradi ve Mısır vatandaşı olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçin Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık yer aldı.

DAKİKALARCA YUHALADILAR

TTK'nın kura çekimi dün Site Spor Salonu'nda yapıldı. Bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Abdelrahman Abdelattey işe girme hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı kura çekiminde, Abdelattey'in isminin kurada çıkmasının ardından Zonguldaklılar durumu protesto etti. Salonda dakikalarca yuhalama sesi yükseldi.

"ZONGULDAKLI DURURKEN, MISIRLI İŞE GİRDİ"

Duruma tepki gösteren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Zaten kuradan başvuruyu yapan genç işsizlerin yüzde 5,75'i çıkacaktı. O 5,75'in önüne de Mısır doğumlu bir vatandaş çıktı. Bu konularda defalarca kez uyarı yaptık. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlarının, Zonguldaklıların önüne geçmemesi için tedbir alın dedik ama İŞKUR kuraya girebilecekler listesinin birinci sırasındaki Mısır doğumlu kişi kuradan çıktı. Ortada büyük bir haksızlığın oluşmasına neden olundu" dedi.

AK PARTİLİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise kuraya girmeye hak kazananların listesinin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine geçen günlerde, şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

"T.C. kimlik numarası 990……730 olan Gholam Moradi'nin Takhar/Afganistan doğumlu olduğu anlaşılmış olup, Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin Türk vatandaşı olmadığı; Abdelrahman ABdelattey Kafrelshık/MISIR doğumlu olup Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin 13 Mayıs 2022 Türk vatandaşlığına geçtiği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Maden Mühendisliği okuduğu ve Eylül ayında Zonguldak ikameti tescil edildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir."

Kaynak: ANKA

Zonguldak, Mısır, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işçi alımı kurasından yabancı uyruklu birinin çıkması tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işçi alımı kurasından yabancı uyruklu birinin çıkması tepki çekti - Son Dakika
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